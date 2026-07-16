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पटनाः दानापुर में सेक्स रैकेट के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, बिहार के अलावा यूपी, छत्तीसगढ़ और बंगाल की लड़कियां बरामद

Patna Sex Racket News: पटना पुलिस ने राजधानी में कथित देह व्यापार से जुड़े एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने दानापुर और रूपसपुर थाना क्षेत्र में कई होटलों पर छापेमारी करके कथित देह व्यापार से जुड़े युवक-युवतियों को गिरफ्तार किया है.

Written ByISTYEK KHAN Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 16, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:44 AM IST
पटनाः दानापुर में सेक्स रैकेट के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, बिहार के अलावा यूपी, छत्तीसगढ़ और बंगाल की लड़कियां बरामद
Image Credit: दानापुर में सेक्स रैकेट के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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ISTYEK KHAN

ISTYEK KHAN

पटना के दानापुर में अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार. मीडिया में 21 साल काम करने का अनुभव. कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर चुके इस्तेयाक पिछले 18 साल से जी मीडिया से जुड़े हुए हैं. पटना पश्चिमी क्षेत्र के कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में इनकी रिपोर्टिंग का अहम योगदान रहा है. जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देना उनकी विशेषता है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से 2008 और 2017 में सम्मानित किया जा चुका है.

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