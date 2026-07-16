/पटनाः दानापुर में सेक्स रैकेट के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, बिहार के अलावा यूपी, छत्तीसगढ़ और बंगाल की लड़कियां बरामद

राजधानी पटना में बंटी यादव हत्याकांड के बाद पुलिस ने कथित देह व्यापार पर शिकंजा कसा है और ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है. इसी कड़ी पटना पुलिस ने दानापुर और रूपसपुर थाना क्षेत्र में चल रहे कथित देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. सिटी एसपी के निर्देश पर दानापुर, शाहपुर और रूपसपुर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से एसकेपुरम, सगुना मोड़, आरपीएस मोड़ समेत विभिन्न इलाकों के करीब आध दर्जन होटलों में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया. जिसमें पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा होटलों मे छापा मारा. इस दौरान पुलिस ने दानापुर क्षेत्र के एक होटल से दो लड़कियों के साथ एक युवक को संदिग्ध हालात में हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.