/पटनाः दानापुर में सेक्स रैकेट के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, बिहार के अलावा यूपी, छत्तीसगढ़ और बंगाल की लड़कियां बरामद

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राजधानी पटना में बंटी यादव हत्याकांड के बाद पुलिस ने कथित देह व्यापार पर शिकंजा कसा है और ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है. इसी कड़ी पटना पुलिस ने दानापुर और रूपसपुर थाना क्षेत्र में चल रहे कथित देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. सिटी एसपी के निर्देश पर दानापुर, शाहपुर और रूपसपुर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से एसकेपुरम, सगुना मोड़, आरपीएस मोड़ समेत विभिन्न इलाकों के करीब आध दर्जन होटलों में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया. जिसमें पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा होटलों मे छापा मारा. इस दौरान पुलिस ने दानापुर क्षेत्र के एक होटल से दो लड़कियों के साथ एक युवक को संदिग्ध हालात में हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.
उधर, रूपसपुर के एक होटल से पुलिस तीन महिला और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. सभी से पूछताछ की जा रही है. जानकारी के मुताबिक, रूपसपुर के होटल से पकड़ी गईं तीनों लड़कियां छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और गोरखपुर की रहने वाली हैं. वहीं, छापेमारी की खबर मिलते ही होटल संचालकों में हड़कंप मच गया. छापामारी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पुलिस की अलग-अलग टीम बनाई गई थी. एक टीम ने दानापुर थाने के एडिसन होटल, आईकॉन होटल और ड्रीम विला समेत करीब आधा दर्जन होटलों में छापेमारी की. वहीं, दूसरी टीम ने रूपसपुर थाना के RPS स्थित बुद्धा रेसीडेंसी में छापेमारी को अंजाम दिया.
बुद्धा रेसीडेंसी से पुलिस ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और यूपी की तीन लड़कियों के साथ बिहार के आरा जिले के एक युवक को पकड़ा है. दानापुर में सात युवकों और दो लड़की को पकड़ा गया है. इनमें से एक युवक मुंबई से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था. पकड़े गए सभी आरोपी बालिग बताए जा रहे हैं. सभी से पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में एक युवती ने बताया कि वह टाइम पास के लिए होटल आई थी. पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए सभी लोग बालिग हैं. फिलहाल, सभी से पूछताछ की जा रही है.
पूरे मामले मे दानापुर के एसडीपीओ-1 अजीत कुमार ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर यह विशेष अभियान चलाया गया. उन्होंने कहा कि नगर के विभिन्न होटलों में जांच की गई है और संबंधित आरोपियों के विरुद्ध विधि-सम्मत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करके, आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. साथ ही इस अवैध कारोबार से जुड़े पूरे गिरोह का पता लगाने के लिए जांच जारी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे होटलों के खिलाफ पुलिस का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.