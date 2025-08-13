Patna News: SSP कार्तिकेय शर्मा ने धनरुआ थाना प्रभारी सुभेन्द्र कुमार को किया निलंबित, अपहरण और हत्या के मामले में कार्रवाई

Patna News: बिहार की राजधानी पटना के धनरूआ थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव में पिता-पुत्र के अपहरण के बाद हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने थाना प्रभारी सुभेन्द्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. मामला उस समय गंभीर हो गया जब दोनों के शव मिलने के बाद गांव में तनाव फैल गया. स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई. घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने विशेष टीम का गठन किया है, जो विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है.

सूत्रों के अनुसार, हत्या की इस वारदात के बाद गांव के लोग दहशत में आ गए थे और कई परिवार गांव छोड़कर चले गए थे. हालांकि पुलिस बल की मौजूदगी से धीरे-धीरे लोगों में भरोसा लौटने लगा और वे वापस घर लौटने लगे हैं. एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि घटना के बाद से गांव में लगातार पुलिस तैनात है और हालात अब नियंत्रण में हैं.

उन्होंने स्पष्ट किया कि थाना प्रभारी की भूमिका संतोषजनक नहीं पाई गई, जिसके चलते उन्हें निलंबित किया गया है. फिलहाल, विशेष टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इनपुट- प्रकाश कुमार सिन्हा

