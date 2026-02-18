Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3114181
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

पटना सिटी सुसाइड केस: प्रेमिका की शादी तय होने से टूटा प्रेमी, रिटायर IAS के घर में लगाई फांसी

Patna City Suicide News: बिहार की राजधानी पटना में प्रेम प्रसंग के चलते युवक के आत्महत्या का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि रिटायर IAS अधिकारी के घर में काम करने वाले युवक ने सुसाइड किया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 18, 2026, 04:18 PM IST

Trending Photos

प्रेमिका की शादी तय होने से टूटा प्रेमी, रिटायर IAS के घर में लगाई फांसी
प्रेमिका की शादी तय होने से टूटा प्रेमी, रिटायर IAS के घर में लगाई फांसी

Patna Suicide Case: पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां रिटायर IAS अधिकारी के घर में केयर टेकर के रूप में काम करने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

मृतक के परिजनों ने बताया कि युवक बिहार के विद्दुपुर का रहने वाला था और अपने ही गांव की एक लड़की से प्रेम करता था. परिजनों के अनुसार, कुछ दिनों पहले उन्हें जानकारी मिली कि जिस लड़की से युवक प्रेम करता था, उसकी जल्द ही शादी होने वाली है.

इस बात से आहत होकर युवक मानसिक तनाव में चल रहा था और इसी कारण उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया. परिजनों ने रोते हुए कहा वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था. उसकी शादी तय होने की बात सुनकर टूट गया था. इसी वजह से उसने जान दे दी.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना रिटायर IAS अधिकारी के घर के खुले हिस्से में हुई, जहां युवक रोजमर्रा के काम करता था. जानकारी के अनुसार, उसने घर में लगे लोहे के रॉड में रस्सी बांधी और सीढ़ी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सुबह अन्य स्टाफ ने दरवाजा खुला देखा तो उन्हें शक हुआ. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.
फोरेंसिक टीम ने की गहन जांच घटना की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल से सैंपल जुटाए, तस्वीरें ली और पूरी जगह की बारीकी से जांच की.

अगमकुआं थाना पुलिस ने मामले में फिलहाल कोई आधिकारिक बयान देने से इंकार कर दिया है. पुलिस अधिकारियों ने सिर्फ इतना कहा कि वरीय अधिकारी के सिवा किसी भी मामले में हम टिप्पणी नहीं करेंगे. हालांकि, पुलिस इसे प्रेम प्रसंग से जुड़ी आत्महत्या का मामला मानकर आगे की कार्रवाई में जुटी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी.

रिपोर्ट: विक्रांत कुमार

यह भी पढ़ें: मुरलीगंज में होमगार्ड की दबंगई, सरेआम बंदूक तानकर राहगीर को दी 'उड़ा देने' की धमकी

TAGS

patna newsBihar News

Trending news

West Singhbhum news
पश्चिम सिंहभूम में अंधविश्वास का तांडव, मां और दो माह के मासूम को जिंदा जलाया
Bihar News
बिहार में घोड़परास से निपटने के लिए 400 शूटरों की तैनाती, फसल बचाने की मुहिम हुई तेज
patna news
न्याय का मानवीय चेहरा: 95 साल के बुजुर्ग चल नहीं सके तो जज खुद पहुंचे उनके पास
Motihari News
Motihari News: छात्रों के लिए 'नो एंट्री' तो गुरुजी के लिए ढील क्यों?
IAS Neelesh Ramchandra Devre
कौन हैं IAS नीलेश देवरे, जिनको लेकर बिहार विधानसभा में छिड़ी जंग, विवाद की वजह जानें
Madhepura news
मुरलीगंज में होमगार्ड की दबंगई, सरेआम बंदूक तानकर राहगीर को दी 'उड़ा देने' की धमकी
Khesari Lal Yadav
खेसारी लाल यादव ने पत्नी चंदा को बताया 'जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा'
Garhwa News
CCTV कैमरे, एक मजिस्ट्रेट, 18 टीमें और 12 जवान... अकेले छात्र की इतनी सख्त परीक्षा
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुरः घर में घुसकर नाबालिग छात्रा की गोली मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार
patna news
दानापुर छात्रा मौत मामला: हत्या या आत्महत्या? 'नार्को टेस्ट' से पता लगाएगी पुलिस