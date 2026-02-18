पटना सिटी सुसाइड केस: प्रेमिका की शादी तय होने से टूटा प्रेमी, रिटायर IAS के घर में लगाई फांसी

Patna Suicide Case: पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां रिटायर IAS अधिकारी के घर में केयर टेकर के रूप में काम करने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

मृतक के परिजनों ने बताया कि युवक बिहार के विद्दुपुर का रहने वाला था और अपने ही गांव की एक लड़की से प्रेम करता था. परिजनों के अनुसार, कुछ दिनों पहले उन्हें जानकारी मिली कि जिस लड़की से युवक प्रेम करता था, उसकी जल्द ही शादी होने वाली है.

इस बात से आहत होकर युवक मानसिक तनाव में चल रहा था और इसी कारण उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया. परिजनों ने रोते हुए कहा वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था. उसकी शादी तय होने की बात सुनकर टूट गया था. इसी वजह से उसने जान दे दी.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना रिटायर IAS अधिकारी के घर के खुले हिस्से में हुई, जहां युवक रोजमर्रा के काम करता था. जानकारी के अनुसार, उसने घर में लगे लोहे के रॉड में रस्सी बांधी और सीढ़ी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सुबह अन्य स्टाफ ने दरवाजा खुला देखा तो उन्हें शक हुआ. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

फोरेंसिक टीम ने की गहन जांच घटना की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल से सैंपल जुटाए, तस्वीरें ली और पूरी जगह की बारीकी से जांच की.

अगमकुआं थाना पुलिस ने मामले में फिलहाल कोई आधिकारिक बयान देने से इंकार कर दिया है. पुलिस अधिकारियों ने सिर्फ इतना कहा कि वरीय अधिकारी के सिवा किसी भी मामले में हम टिप्पणी नहीं करेंगे. हालांकि, पुलिस इसे प्रेम प्रसंग से जुड़ी आत्महत्या का मामला मानकर आगे की कार्रवाई में जुटी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी.

रिपोर्ट: विक्रांत कुमार

यह भी पढ़ें: मुरलीगंज में होमगार्ड की दबंगई, सरेआम बंदूक तानकर राहगीर को दी 'उड़ा देने' की धमकी