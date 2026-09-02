/राजधानी में जहरीली शराब से चार की मौत पर बवाल, मुजफ्फरपुर में पुलिस ने ₹14 लाख की दारू पकड़ी

राजधानी पटना के बाढ़ इलाके में शराब पार्टी के दौरान 4 लोगों की मौत मामले में मंगलवार (01 सितंबर) को भारी बवाल देखने को मिला. दरअसल, यहां शराब पार्टी के दौरान बेढ़ना गांव में चार लोगों की मौत हो गई थी. आरोप है कि पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस मामले को नया रूप देने में जुटी है. ग्रामीण एसपी द्वारा प्रेम-प्रसंग में 4 लोगों की मौत होने की बात कहने पर देर रात को नाराज ग्रामीणों ने बाढ़ पुलिस थाना को घेर लिया और जमकर हंगामा काटा. ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस हड़बड़ी में मामले को निपटाने के चक्कर में एक सभ्य परिवार की शादीशुदा महिला को बदनाम कर रही है. उन्होंने कहा कि मृतक निशु का मोबाइल फोन थाने में जमा है. अगर उसका किसी लड़की से प्रेम संबंध था, तो उसका कॉल डिटेल निकाला जाए.