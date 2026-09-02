Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /राजधानी में जहरीली शराब से चार की मौत पर बवाल, मुजफ्फरपुर में पुलिस ने ₹14 लाख की दारू पकड़ी

राजधानी में जहरीली शराब से चार की मौत पर बवाल, मुजफ्फरपुर में पुलिस ने ₹14 लाख की दारू पकड़ी

पटना के बाढ़ इलाके में शराब पार्टी के दौरान 4 लोगों की मौत मामले में पुलिस की प्रेम-प्रसंग वाली थ्योरी को ग्रामीणों ने नकार दिया है. गांव वालों ने कहा कि पुलिस ने केस क्लोज करने के चक्कर में एक शादीशुदा महिला को बदनाम किया है. उधर, मुजफ्फरपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के अधार पर एक पिकअप से करीब 14 लाख रुपये की विदेशी शराब को बरामद किया गया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 02, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:27 AM IST
राजधानी में जहरीली शराब से चार की मौत पर बवाल, मुजफ्फरपुर में पुलिस ने ₹14 लाख की दारू पकड़ी
Image Credit: राजधानी पटना में जहरीली शराब से चार की मौत पर बवाल (Zee Media)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिहार में परीक्षा सुधार विशेषज्ञ समिति का गठन, जस्टिस हरीश कुमार बने इसके अध्यक्ष
2
3
4
5