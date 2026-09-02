/राजधानी में जहरीली शराब से चार की मौत पर बवाल, मुजफ्फरपुर में पुलिस ने ₹14 लाख की दारू पकड़ी

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राजधानी पटना के बाढ़ इलाके में शराब पार्टी के दौरान 4 लोगों की मौत मामले में मंगलवार (01 सितंबर) को भारी बवाल देखने को मिला. दरअसल, यहां शराब पार्टी के दौरान बेढ़ना गांव में चार लोगों की मौत हो गई थी. आरोप है कि पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस मामले को नया रूप देने में जुटी है. ग्रामीण एसपी द्वारा प्रेम-प्रसंग में 4 लोगों की मौत होने की बात कहने पर देर रात को नाराज ग्रामीणों ने बाढ़ पुलिस थाना को घेर लिया और जमकर हंगामा काटा. ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस हड़बड़ी में मामले को निपटाने के चक्कर में एक सभ्य परिवार की शादीशुदा महिला को बदनाम कर रही है. उन्होंने कहा कि मृतक निशु का मोबाइल फोन थाने में जमा है. अगर उसका किसी लड़की से प्रेम संबंध था, तो उसका कॉल डिटेल निकाला जाए.
गांव वालों ने कहा कि पुलिस ने केस क्लोज करने के चक्कर में जातिगत दुर्भावना से कार्य कर एक शादीशुदा महिला को बदनाम किया है. बता दें कि ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाली को पार्टी के दौरान चार लोगों की मौत मामले में मुख्य साजिश रचने वाला बताया था. उन्होंने कहा कि लाली की बहन का निशि से प्रेम संबंध था, जिसके कारण उसके अन्य दोस्त उसे बराबर चिढ़ाते रहते थे. इसी से परेशान होकर उसने शराब पार्टी में सभी दोस्तों को बुलाया और शराब पिलाने से पहले पैग में जहर मिला दिया, जिससे चार लोगों की मौत हो गई. पांचवां पैग लाली का था, जिसे वैसे ही छोड़कर वह मौके से फरार हो गया.
एसपी ने दावा किया था कि लाली ने रुदल कुमार के पास से जहर लिया था. उन्होंने कहा कि जहर की प्रकृति की पुष्टि एफएसएल रिपोर्ट के बाद होगी. इस मामले में पुलिस ने लाली, रुदल कुमार और एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस की इस थ्योरी को गांव वालों ने सिरे से नकार दिया है. इस घटना के बाद मोकामा के विधायक अनंत सिंह शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की थी. परिजनों का दुख देखकर अनंत सिंह खुद पर काबू न रख सके थे और उनकी आंखें छलक पड़ी थीं. विधायक ने पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया था.
उधर, मुजफ्फरपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के अधार पर एक पिकअप से करीब 14 लाख रुपये की विदेशी शराब को बरामद किया गया है. हालांकि, छापेमारी की भनक लगते ही शराब कारोबारी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने शराब के साथ-साथ पिकअप को भी जब्त कर लिया है. दरअसल, मिनापुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि रात के अंधेरे में हड़कामानसाही गांव में शराब कारोबारी एक पिकअप से शराब की खेप मंगा कर उसे खाली कर रहा है. इसके बाद पुलिस ने तत्काल छापा मारा, जहां से पुलिस ने शराब से लोड पिकअप को कब्जे में ले लिया और उससे 1400 लीटर शराब को बरामद किया है.
मार्केट में पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 14 लाख रुपये बताई जा रही है. वहीं, अंधेरे का लाभ उठाते हुए शराब कारोबारी मौके से भागने में सफल रहा है. पुलिस उसके बारे में भी जानकारी जुटा रही है. पूरे मामले पर डीएसपी ईस्ट अलय वस्त ने बताया कि मिनापुर थाना की पुलिस ने गुप्त सुचना के अधार पर हड़कामानसाही गांव में छापेमारी कर शराब की खेप को बरामद किया है और साथ में पिकअप को भी जब्त किया है. फिलहाल, पुलिस फरार कारोबारी की पहचान करने में जुटी हुई है.