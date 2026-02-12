Advertisement
बंगाल की लुटेरी महिलाएं! ट्रेन में करती थीं लूटपाट, बिहार से बंगाल तक फैला था नेटवर्क, दानापुर GRP ने ऐसे धरा

Patna News: पश्चिम बंगाल का एक पूरा परिवार ट्रेनों में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता था. परिवार के बड़े सदस्य छोटे बच्चे-बच्चियों को भी चोरी और लूट की ट्रेनिंग देता था. दानापुर GRPF और RPF ने मिलकर इस गैंग के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 12, 2026, 09:43 AM IST

Patna RPF Caught Train Loot Gang: दानापुर जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय महिला ट्रेन लुटेरे गिरोह का बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने 48 घंटे के भीतर बिहार और पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 30 लाख रुपये मूल्य के हीरे और सोने के जेवरात के साथ 10 लुटेरों को गिरफ्तार किया है. इस गैंग में 8 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल का यह पूरा परिवार अपराध की “पाठशाला” चलाता था, जहां छोटी-छोटी बच्चियों और बच्चों को ट्रेन में चोरी और लूट की ट्रेनिंग दी जाती थी.

पुलिस ने जब इस गैंग में शामिल महिलाओं को धर-दबोचा तो वह रोने-बिलखने लगी. पुलिस के मुताबिक, पकड़ी गईं सभी महिलाएं चलती ट्रेनों में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देती है. पकड़ी गई महिलाएं पश्चिम बंगाल के वरदामान जिला के कुलटी कक रहने वाली हैं और यह फिलहाल खगौल में रहती थीं. यह गैंग तब पकड़ में आया, जब इस गैंग की महिलाओं ने दानापुर के रघुरामपुर निवासी आर्मी जवान रंजीत कुमार की पत्नी रिंकू कुमारी को अपना शिकार बनाया.

आर्मी जवान की पत्नी को बनाया था शिकार

आर्मी जवान रंजीत कुमार की पत्नी रिंकू कुमारी बीती 8 फरवरी को विभूति एक्सप्रेस से बक्सर जा रही थीं. इसी दौरान लूटपाट गैंग की महिलाओं ने उनके टिफिन में रखी हीरे की अंगूठी और लगभग 30 लाख का सोने के जेवरात गायब कर दिए.पीड़िता की शिकायत पर दानापुर जीआरपी और आरपीएफ ने तत्परता दिखाते हुए तकनीकी और मानव खुफिया तंत्र के सहारे 48 घंटे के अंदर इस गैंग तक पहुंच बनाई.

बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला नेटवर्क

जांच में सामने आया. पकड़ी गई महिलाओं का आपराधिक रिकॉर्ड बिहार और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में दर्ज है. फिलहाल महिलाओं ने मासूम रेल यात्रियों को बिहार के पटना, बक्सर, आरा, किउल, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर रेलखंड में चोरी और ट्रेन लूट के मामले दर्ज हैं. पश्चिम बंगाल के हावड़ा, आसनसोल, बर्दवान और सियालदह रेल मंडल में इनका सक्रिय नेटवर्क था. कंचन राज, डीएसपी रेल पुलिस दानापुर ने बताया कि इस गैंग को पकड़ने के लिए आर्मी मैन की पत्नी का अंगूठी और जेवरात की चोरी के मामले को गंभीरता से लिया गया और 48 घंटे के अंदर जीआरपी दानापुर और पाटलिपुत्र , RPF दानापुर पोस्ट की संयुक्त कार्रवाही से संभव हुआ. 

चलती ट्रेनों में लूटपाट करती थीं महिलाएं

इस अभियान को रेल पुलिस अधीक्षक पटना अनंत कुमार राय के निर्देश पर सफल बनाया गया. पुलिस ने इस करवाही में पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिला के कुलटी के रहने वाली 8 महिला और 2 पुरुष में अमृता पासी, सितारा पासी, मैथुनी पासी, पूजा पशी, नेहा पासी, मनीषा कुमारी, बिछुआ पासी, जुगनी पासी, विजय पासी और कारण पासी शामिल है यह सभी एक ही परिवार के बताए जाते हैं. महिलाएं ट्रेन में परिवार या श्रद्धालु बनकर चढ़ती थीं और मौका मिलते ही सोने-चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर देती थीं.

परिवार चलाता था 'चोरी की पाठशाला'

सबसे चिंताजनक खुलासा यह है कि इस परिवार में छोटी बच्चियों को भी चोरी की बारीकियां सिखाई जा रही थीं. बच्चों को भीड़ में धक्का-मुक्की, बैग काटना और जेवरात निकालने की ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि किसी को शक न हो. इनके पास से चोरी हुए हीरे की अंगूठी सोने की चेन सोने का मंगलसूत्र सोने का कंगन चांदी का लॉकेट चांदी का ब्रेसलेट सोने का चैन सहित लॉकेट चांदी की सिकरी और 5 मोबाइल शामिल है. दानापुर जीआरपी और आरपीएफ की इस संयुक्त कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है. पुलिस ने चोरी गए 30 लाख रुपये के हीरे और सोने के जेवरात बरामद कर लिए हैं और आरोपियों से पूछताछ जारी है. रेल पुलिस का कहना है कि इस गैंग के अन्य सदस्यों और इनके नेटवर्क की भी जांच की जा रही है.

रिपोर्ट- इश्तियाक खान

