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पटना की बेवफा पत्नीः पति ने चप्पल में फिट कर दिया GPS और बॉयफ्रेंड संग रंगे हाथों धरा! थाने में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा

Patna Husband-Wife News: फुलवारीशरीफ के रहने वाले एक युवक को पिछले कई महीनों से अपनी पत्नी पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध होने का संदेह था. हालांकि, उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था. इसके लिए पत्नी की चप्पल में GPS डिवाइस लगा दिया और ट्रैक करने लगा.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 08, 2026, 02:53 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Patna Cheater Wife: पटना से सटे फुलवारीशरीफ इलाके के एकता नगर में 'बेवफा पत्नी' का मामला काफी सुर्खियों में हैं. यहां एक युवक ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए अपनी पत्नी की बेवफाई को बेनकाब कर दिया. युवक ने फिल्मी स्टाइल में अपनी पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों धर दबोचा. फिर मामला पुलिस थाने पहुंच गया और वहां भी जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला. बताया जा रहा है कि पति ने अपनी पत्नी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चुपके से उसके चप्पल में GPS लगा दिया और उसे ट्रैक करते हुए कथित बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. 

बताया जाता है कि पति को पहले से ही पत्नी पर शक था, लेकिन उसने बिना हंगामा किए चुपचाप योजना बनाई और पत्नी के सैंडल, बैग और घर में GPS डिवाइस लगा दिया. वह जब काम पर निकला तो मोबाइल के जरिए लगातार लोकेशन ट्रैक करता रहा. कुछ देर बाद लोकेशन संदिग्ध लगी तो वह अचानक घर पहुंच गया. घर का दरवाजा खुलते ही पति के होश उड़ गए. पत्नी अपने प्रेमी के साथ मौजूद थी. इसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ. 

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शोर सुनकर आसपास के लोग भी जुट गए और मामला दो पक्षों में बंट गया. कुछ लोग पति के समर्थन में खड़े हुए तो कुछ पत्नी और उसके प्रेमी के पक्ष में नजर आए. हंगामे के दौरान धक्का-मुक्की और मारपीट भी हुई. आरोप है कि पति ने गुस्से में प्रेमी से लाइसेंसी पिस्तौल और सोने की चेन छीन ली. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई. थाने में देर रात तक ड्रामा चलता रहा. 

आखिरकार पुलिस की समझाइश के बाद पति-पत्नी और प्रेमी के बीच समझौता हो गया. तीनों ने लिखित में दिया कि वे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते. इसके बाद आधी रात को सभी को छोड़ दिया गया. यह अनोखा ‘GPS वाला प्यार’ का मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

रिपोर्ट- इश्तियाक

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