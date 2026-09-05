/पटना यूनिवर्सिटी में धमाका: ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में फेंका गया सुतली बम, मची भगदड़

इकबाल हॉस्टल के पीछे मिले थे 2 जिंदा सुतली बम

19 मई, 2026 को पटना यूनिवर्सिटी परिसर में बड़ी घटना की साजिश को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया था. पीरबहोर थाना पुलिस ने 18 मई, 2026 सोमवार की देर रात कार्रवाई करते हुए इकबाल हॉस्टल के पीछे स्थित खंडहरनुमा भवन से दो जिंदा सुतली बम बरामद किया था. सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा था. दोनों बमों को सुरक्षित तरीके से अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया था. तलाशी के दौरान इकबाल हॉस्टल के पीछे खंडहरनुमा भवन में प्लास्टिक में लपेटकर रखे गए दो जिंदा सुतली बम बरामद हुए थे.