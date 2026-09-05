/पटना यूनिवर्सिटी में धमाका: ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में फेंका गया सुतली बम, मची भगदड़

राज्य चुनें
पटना यूनिवर्सिटी कैंपस 5 सितंबर, 2026 शनिवार को बम धमाके से दहल उठा. यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट परिसर में कुछ लोगों ने सुतली बम फेंककर धमाका कर दिया. धमाका इतना तेज था कि उसकी गूंज से पूरे डिपार्टमेंट और आसपास के कैंपस में अफरातफरी मच गई. क्लास में मौजूद छात्र-छात्राएं और प्रोफेसर दहशत में आ गए. वह जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.
पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर मामले की जांच शुरू कर दी
बम धमाके की सूचना छात्रों ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पीरबहोर थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची. साथ ही पूरे इलाके को सील कर मामले की जांच शुरू कर दी. राहत की बात यह रही कि इस बम धमाके में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है.
कैंपस में हालात कंट्रोल में है और सुरक्षा बढ़ा दी गई
घटना की पुष्टि करते हुए टाउन डीएसपी राजेश रंजन ने बताया कि ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के पास सुतली बम से धमाका किया गया है. पुलिस मौके से साक्ष्य जुटा रही है. कैंपस में लगे सभी सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. जल्द ही बम फेंकने वाले उपद्रवियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, कैंपस में हालात कंट्रोल में है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
इकबाल हॉस्टल के पीछे मिले थे 2 जिंदा सुतली बम
19 मई, 2026 को पटना यूनिवर्सिटी परिसर में बड़ी घटना की साजिश को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया था. पीरबहोर थाना पुलिस ने 18 मई, 2026 सोमवार की देर रात कार्रवाई करते हुए इकबाल हॉस्टल के पीछे स्थित खंडहरनुमा भवन से दो जिंदा सुतली बम बरामद किया था. सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा था. दोनों बमों को सुरक्षित तरीके से अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया था. तलाशी के दौरान इकबाल हॉस्टल के पीछे खंडहरनुमा भवन में प्लास्टिक में लपेटकर रखे गए दो जिंदा सुतली बम बरामद हुए थे.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा