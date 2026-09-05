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पटना यूनिवर्सिटी में धमाका: ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में फेंका गया सुतली बम, मची भगदड़

Patna University Blast: पटना यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट परिसर में कुछ लोगों ने सुतली बम फेंककर धमाका कर दिया. क्लास में मौजूद छात्र-छात्राएं और प्रोफेसर दहशत में आ गए.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 05, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 03:48 PM IST
पटना यूनिवर्सिटी में धमाका: ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में फेंका गया सुतली बम, मची भगदड़
Image Credit: पटना यूनिवर्सिटी में धमाका (Photo-AI)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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