/पटनाः बेलगाम बस ने युवक को कुचला तो भड़की हिंसा, भीड़ ने पुलिस वाहन समेत कई गाड़ियां फूंकीं

राजधानी पटना के पटना सिटी इलाके में आज (शुक्रवार, 7 अगस्त) हुए सड़क हादसे को लेकर बड़ा बवाल हो गया. जानकारी के मुताबिक, पटना सिटी में जीरो माइल के पास एक तेज रफ्तार बस ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना से स्थानीय लोग भड़क उठे और उन्होंने बस फूंक दी. इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने NH-30 को जाम कर दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जब लोगों को समझाने का प्रयास किया तो कुछ उपद्रवियों ने पुलिस वाहन भी फूंक दिए. इसके कई अन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया. इस दौरान पुलिसकर्मियों और पत्रकारों पर भी हमला किया. पुलिस वालों ने भागकर अपनी जान बचाई.