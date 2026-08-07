/पटनाः बेलगाम बस ने युवक को कुचला तो भड़की हिंसा, भीड़ ने पुलिस वाहन समेत कई गाड़ियां फूंकीं

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राजधानी पटना के पटना सिटी इलाके में आज (शुक्रवार, 7 अगस्त) हुए सड़क हादसे को लेकर बड़ा बवाल हो गया. जानकारी के मुताबिक, पटना सिटी में जीरो माइल के पास एक तेज रफ्तार बस ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना से स्थानीय लोग भड़क उठे और उन्होंने बस फूंक दी. इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने NH-30 को जाम कर दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जब लोगों को समझाने का प्रयास किया तो कुछ उपद्रवियों ने पुलिस वाहन भी फूंक दिए. इसके कई अन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया. इस दौरान पुलिसकर्मियों और पत्रकारों पर भी हमला किया. पुलिस वालों ने भागकर अपनी जान बचाई.
जानकारी के मुताबिक, पहाड़ी मोहल्ला निवासी मनीष उर्फ उपेंद्र सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही बस ने उसे कुचल दिया. युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की खबर फैलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जुट गए और गुस्से में बस को आग के हवाले कर दिया. इसके बाद लोगों ने छोटी पहाड़ी चौराहा के पास सड़क जाम कर दिया. इससे नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया. प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने स्थिति को और भड़का दिया.
उपद्रवियों ने पहले पुलिस पर पथराव किया और फिर पुलिस वाहनों समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया. आगजनी की इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे. स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया. मौके पर पहुंचे एएसपी राजकिशोर सिंह ने बताया कि हादसे के बाद कुछ समय के लिए विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसे अब नियंत्रित कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि सड़क जाम हटा दिया गया है और मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.