पटनाः बाबा चौहरमल मंदिर की स्थापना को लेकर हिंसक झड़प, पांच लोग घायल

राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल में पंडारक में बाबा चौहरमल मंदिर की स्थापना को लेकर हुई हिंसक झड़प में पांच लोग घायल हो गए. सभी घायलों का पंडारक पीएचसी में प्राथमिक उपचार कर दिया गया है. सिर में चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल एक युवक को पटना रेफर कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि पंडारक में महावीर मंदिर के पास बाबा चौहरमल का मंदिर बनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हुआ. एक पक्ष का कहना है कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने चौहरमल की मूर्ति को उठाकर कुआं में फेंक दिया और परिसर का दीवार भी तोड़ दी. जब लोग कुआं से मूर्ति निकालने के लिए गए, तब गांव के ही कुछ लोगों ने लाठी डंडों से घेरकर पीटा. मारपीट के दौरान ही जितेंद्र कुमार के सिर में चाकू घोंप दिया. पंडारक पीएचसी में 112 की पुलिस के आगे करीब एक घंटे तक हंगामा मचा रहा. आक्रोशित लोगों ने पीएचसी परिसर में ही जमकर बवाल किया और दूसरे पक्ष के साथ गाली-गलौच की.