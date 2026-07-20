Add Zee Business As A Preferred Source
App

पटनाः बाबा चौहरमल मंदिर की स्थापना को लेकर हिंसक झड़प, पांच लोग घायल

राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल में पंडारक में बाबा चौहरमल मंदिर की स्थापना को लेकर हुई हिंसक झड़प में पांच लोग घायल हो गए. सभी घायलों का पंडारक पीएचसी में प्राथमिक उपचार कर दिया गया है. सिर में चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल एक युवक को पटना रेफर कर दिया गया है.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 20, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:04 AM IST
पटनाः बाबा चौहरमल मंदिर की स्थापना को लेकर हिंसक झड़प, पांच लोग घायल
Image Credit: पटनाः बाबा चौहरमल मंदिर की स्थापना को लेकर हिंसक झड़प, पांच लोग घायल (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से, जानें सम्राट सरकार के लिए क्यों अहम है यह सत्र
Bihar Assembly Monsoon Session 202628 min ago
2
Jamui News1 hr ago
3
bihar breaking news2 hrs ago
4
Muzaffarpur News2 hrs ago
5
Saran News3 hrs ago