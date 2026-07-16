पटना में सेक्स रैकेट पर पुलिस का एक्शन: 'रोज इन' होटल में छापेमारी, 5 युवतियां और 4 युवक गिरफ्तार

अनैतिक देह व्यापार का चल रहा था धंधा

मामले की जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ-2 रंजन कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जीरो माइल स्थित रोज इन होटल में अनैतिक देह व्यापार का धंधा चल रहा है. सूचना के सत्यापन के बाद विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें यह कार्रवाई हुई. सभी गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि पूर्वी पटना में चल रहे ऐसे अवैध नेटवर्क के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.