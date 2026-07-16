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पटना में सेक्स रैकेट पर पुलिस का एक्शन: 'रोज इन' होटल में छापेमारी, 5 युवतियां और 4 युवक गिरफ्तार

पटना में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. जीरो माइल स्थित 'रोज़-इन' होटल से 5 युवतियों और 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और दो नाबालिगों को बचाया गया है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 16, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:36 PM IST
पटना में सेक्स रैकेट पर पुलिस का एक्शन: 'रोज इन' होटल में छापेमारी, 5 युवतियां और 4 युवक गिरफ्तार
Image Credit: पटना में सेक्स रैकेट पर पुलिस का एक्शन (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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