पटना में सेक्स रैकेट पर पुलिस का एक्शन: 'रोज इन' होटल में छापेमारी, 5 युवतियां और 4 युवक गिरफ्तार

राज्य चुनें
राजधानी पटना में अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जीरो माइल स्थित रोज इन होटल में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान होटल के अलग-अलग कमरों से 5 युवतियों और 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के अनुसार, पकड़ी गई युवतियों में दो नाबालिग हैं, जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है.
बिहार के अलग-अलग जिलों की रहने वाली है युवतियां
छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल से आपत्तिजनक सामान और 8 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार युवतियां बिहार के अलग-अलग जिलों की रहने वाली हैं. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है.
अनैतिक देह व्यापार का चल रहा था धंधा
मामले की जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ-2 रंजन कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जीरो माइल स्थित रोज इन होटल में अनैतिक देह व्यापार का धंधा चल रहा है. सूचना के सत्यापन के बाद विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें यह कार्रवाई हुई. सभी गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि पूर्वी पटना में चल रहे ऐसे अवैध नेटवर्क के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!