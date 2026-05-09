Muzaffarpur News: SSP कान्तेश कुमार मिश्रा की बैठक के बाद एक्शन में पुलिस, होटल मालिक की स्कॉर्पियो से राइफल और 53 कारतूस बरामद

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में कल (8 मई 2026) SSP कान्तेश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में हुई उच्च-स्तरीय बैठक के बाद, पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है. वाहनों की नियमित जांच के दौरान, पुलिस ने एक होटल मालिक की स्कॉर्पियो गाड़ी से एक पिस्तौल, एक राइफल और 53 कारतूस बरामद किए हैं. इसके बाद होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान विकास कुमार के रूप में हुई है, जो मधोल का रहने वाला है और मधोल में ही विकास लाइन होटल नाम से एक होटल चलाता है.

दरअसल, कल मुजफ्फरपुर के SSP कान्तेश कुमार मिश्रा ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की थी, जिसमें अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे. इसके बाद, आज तुर्की थाने की पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मढौल इलाके में वाहनों की जांच कर रही थी. इस जांच के दौरान पुलिस को एक काले रंग की स्कॉर्पियो SUV पर शक हुआ, जिसकी खिड़कियों पर टिंटेड ग्लास लगे थे. इसके बाद पुलिस ने जांच के लिए उस गाड़ी को रोका. स्कॉर्पियो की तलाशी लेने पर पुलिस को एक पिस्तौल, एक राइफल और 53 कारतूस बरामद हुए. जब ​​पुलिस ने बरामद हथियारों के बारे में होटल मालिक से पूछताछ की, तो उसने दावा किया कि ये हथियार लाइसेंसी हैं. लेकिन, जब उसके लाइसेंस की जांच की गई, तो पता चला कि सभी हथियार अवैध थे.

इसके बाद, पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब गिरफ्तार होटल मालिक, विकास कुमार से पूछताछ कर रही है और उसे जेल भेजने की प्रक्रिया में जुटी हुई है. इस पूरे मामले को लेकर SDPO West-2 अनिमेष चंद्र ज्ञानी ने बताया कि वाहनों की नियमित जांच के दौरान, तुर्की पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने एक होटल मालिक की स्कॉर्पियो गाड़ी से एक पिस्तौल, एक राइफल और 53 कारतूस बरामद किए है. बरामद हथियारों के बारे में पूछे जाने पर, होटल मालिक ने दावा किया कि ये लाइसेंसी हथियार हैं.

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शक होने पर पुलिस उसे थाने ले गई ताकि उसकी गाड़ी से बरामद हथियारों के लाइसेंस की जांच की जा सके. तब पता चला कि जहां पिस्तौल का लाइसेंस नागालैंड से जारी किया गया था और लाइसेंस भी एक साल पहले एक्सपायर हो चुका है. होटल मालिक अपनी गाड़ी से बरामद राइफल और कारतूसों के लिए कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका. फिलहाल पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.