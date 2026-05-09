Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3211026
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Muzaffarpur News: SSP कान्तेश कुमार मिश्रा की बैठक के बाद एक्शन में पुलिस, होटल मालिक की स्कॉर्पियो से राइफल और 53 कारतूस बरामद

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर पुलिस ने नियमित जांच के दौरान विकास लाइन होटल के मालिक की स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं. इसके बाद पुलिस ने होटल मालिक को भी गिरफ्तार किया है.

Written By  Manitosh kumar|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 09, 2026, 10:28 PM IST

Trending Photos

मुजफ्फरपुर: होटल मालिक की स्कॉर्पियो से राइफल और 53 कारतूस बरामद
मुजफ्फरपुर: होटल मालिक की स्कॉर्पियो से राइफल और 53 कारतूस बरामद

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में कल (8 मई 2026) SSP कान्तेश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में हुई उच्च-स्तरीय बैठक के बाद, पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है. वाहनों की नियमित जांच के दौरान, पुलिस ने एक होटल मालिक की स्कॉर्पियो गाड़ी से एक पिस्तौल, एक राइफल और 53 कारतूस बरामद किए हैं. इसके बाद होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान विकास कुमार के रूप में हुई है, जो मधोल का रहने वाला है और मधोल में ही विकास लाइन होटल नाम से एक होटल चलाता है.

दरअसल, कल मुजफ्फरपुर के SSP कान्तेश कुमार मिश्रा ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की थी, जिसमें अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे. इसके बाद, आज तुर्की थाने की पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मढौल इलाके में वाहनों की जांच कर रही थी. इस जांच के दौरान पुलिस को एक काले रंग की स्कॉर्पियो SUV पर शक हुआ, जिसकी खिड़कियों पर टिंटेड ग्लास लगे थे. इसके बाद पुलिस ने जांच के लिए उस गाड़ी को रोका. स्कॉर्पियो की तलाशी लेने पर पुलिस को एक पिस्तौल, एक राइफल और 53 कारतूस बरामद हुए. जब ​​पुलिस ने बरामद हथियारों के बारे में होटल मालिक से पूछताछ की, तो उसने दावा किया कि ये हथियार लाइसेंसी हैं. लेकिन, जब उसके लाइसेंस की जांच की गई, तो पता चला कि सभी हथियार अवैध थे.

इसके बाद, पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब गिरफ्तार होटल मालिक, विकास कुमार से पूछताछ कर रही है और उसे जेल भेजने की प्रक्रिया में जुटी हुई है. इस पूरे मामले को लेकर SDPO West-2 अनिमेष चंद्र ज्ञानी ने बताया कि वाहनों की नियमित जांच के दौरान, तुर्की पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने एक होटल मालिक की स्कॉर्पियो गाड़ी से एक पिस्तौल, एक राइफल और 53 कारतूस बरामद किए है. बरामद हथियारों के बारे में पूछे जाने पर, होटल मालिक ने दावा किया कि ये लाइसेंसी हथियार हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बेगूसराय में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन: एक दिन में 3,480 मामलों का निपटारा

शक होने पर पुलिस उसे थाने ले गई ताकि उसकी गाड़ी से बरामद हथियारों के लाइसेंस की जांच की जा सके. तब पता चला कि जहां पिस्तौल का लाइसेंस नागालैंड से जारी किया गया था और लाइसेंस भी एक साल पहले एक्सपायर हो चुका है.  होटल मालिक अपनी गाड़ी से बरामद राइफल और कारतूसों के लिए कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका. फिलहाल पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.

TAGS

Muzaffarpur NewsSSP Kantesh Kumar Mishra

Trending news

Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर पुलिस एक्शन: होटल मालिक की स्कॉर्पियो से राइफल और 53 कारतूस बरामद
Begusarai News
बेगूसराय में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन: एक दिन में 3,480 मामलों का निपटारा
Muzaffarpur News
सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़के BJP विधायक, समर्थकों के साथ युवक के घर पहुंचे
Samastipur News
मातम में बदली खुशियां, बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान 10 वर्षीय मासूम की मौत
Muzaffarpur News
आतंकी यासीन भटकल की तस्वीर और 4G सिम! रेलवे के सिग्नल टावर पर मिला IP कैमरा
gaya weather
मूसलधार बारिश से गया में 'दिन में हुआ अंधेरा', सुहाने मौसम ने 'फिजा' में घोली ठंडक
UPSC IFS Result 2026
साहिबगंज: अमन आयुषकर ने लहराया परचम, भारतीय वन सेवा परीक्षा में हासिल की 27वीं रैंक
UPSC IFS Result 2026
साहिबगंज: अमन आयुषकर ने लहराया परचम, भारतीय वन सेवा परीक्षा में हासिल की 27वीं रैंक
Santosh Kumar Suman
राहुल गांधी विलुप्त प्राणी और तेजस्वी जंगलराज के युवराज- मंत्री संतोष सुमन
Raxaul Airport Runway
पटना से भी बड़ा होगा रक्सौल का रनवे! 2 साल में पूरा होगा निर्माण... जानें क्यों खास