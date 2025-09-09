सिर तन से जुदा का नारा लगाया, फिलिस्तीन का झंडा लहराया, पुलिस ने रात 12 बजे 4 को दबोचा
सिर तन से जुदा का नारा लगाया, फिलिस्तीन का झंडा लहराया, पुलिस ने रात 12 बजे 4 को दबोचा

Bhagalpur Latest News: भागलपुर जिले में ईद-ए-मिलादुन्नबी पर्व के मौके पर रेलवे स्टेशन परिसर में एक युवक ने फिलिस्तीन का झंडा फहराया था और भड़काऊ नारे लगाए थे. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 09, 2025, 01:35 PM IST

फिलिस्तीन का झंडा लहराने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया
फिलिस्तीन का झंडा लहराने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया

Bhagalpur/भागलपुर: बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन पर फिलिस्तीन का झंडा लहराने और भड़काऊ नारेबाजी करने मामले में मुस्लिम समुदाय के चार शरारती तत्वों पर पुलिस ने की कार्रवाई. वीडियो में दिखने वाले मुख्य आरोपी मोहम्मद अरमान हुसैन और उसके सहयोगी मोहम्मद शानू मोहम्मद मुजम्मिल और राशिद एजाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई

भागलपुर पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त ने रूप से गिरफ्तार कार्रवाई की है. पुल्स शरारती तत्वों से पूछताछ हो रही है. बताया जा रहा है कि जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है. 

रात के 12 बजे पुलिस ने दी दबिश

पुलिस ने सोमवार की रात के 12 बजे पुलिस ने दबिश देकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद स्टेशन अधीक्षक ने जीआरपी में मामला दर्ज कराया था. 

यह भी पढ़ें: पुलिस पर हमले के आरोपी की थाने में मौत से हड़कंप, इलाके में तनाव, भारी फोर्स तैनात

ये है पूरा मामला जानिए

वहीं, भागलपुर पुलिस भी लगातार जांच कर रही थी. इसी बीच हबीबपुर थाना इलाके से पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. पिछले दिनों ईद उल मिलादुन्नबी के दिन रेलवे स्टेशन पर शरारती तत्वों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए इजरायल मुर्दाबाद फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए थे. सिर तन से जुदा का भी नारा लगाया था.

रिपोर्ट: अश्वनी कुमार

यह भी पढ़ें: भागलपुर रेलवे स्टेशन पर भड़काऊ नारे और फिलिस्तीन झंडा फहराने से मचा बवाल

Bhagalpur News

;