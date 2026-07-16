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मुजफ्फरपुर में नाबालिग रग्बी खिलाड़ी से बैड टच का आरोपी कोच गिरफ्तार, POCSO और SC-ST एक्ट के तहत कार्रवाई

Muzaffarpur News: कोच राहुल कुमार पर खेलने के दौरान एक नाबालिग खिलाड़ी के साथ बैड टच करने का आरोप लगाया गया था. इसको लेकर नाबालिग लड़की खिलाड़ी की ओर तुर्की थाना में पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामला दर्ज होते कोच राहुल कुमार फरार गया था, जिसे पुलिस ने लगातार छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Shailendra
Published: Jul 16, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:49 PM IST
मुजफ्फरपुर में नाबालिग रग्बी खिलाड़ी से बैड टच का आरोपी कोच गिरफ्तार, POCSO और SC-ST एक्ट के तहत कार्रवाई
Image Credit: (Z News) मुजफ्फरपुर में नाबालिग रग्बी खिलाड़ी से बैड टच का आरोपी कोच गिरफ्तारSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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