/मुजफ्फरपुर में रात के अंधेरे में बैंड-बाजा लेकर आरोपी के घर पहुंची पुलिस, हत्या के संदिग्ध को दी कुर्की की चेतावनी

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बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ तेजी से और सख्ती से कार्रवाई कर रही है. कड़ा संदेश देने के लिए एनकाउंटर का सहारा लेने के साथ-साथ, अधिकारी फरार आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने और उनके खिलाफ औपचारिक सार्वजनिक नोटिस जारी करने जैसे उपाय भी अपना रहे हैं. सीएम सम्राट चौधरी के निर्देशों के बाद, पुलिस किसी भी अपराधी को न बख्शने के लिए दृढ़ संकल्पित दिख रही है. ऐसी ही एक घटना में मुजफ्फरपुर जिले के बरियारपुर थाने की पुलिस भारी पुलिस बल और ब्रास बैंड के साथ अंधेरे में हत्या के एक संदिग्ध के घर पहुंची.
आत्मसमर्पण नहीं तो अब करेंगे घर की कुर्की
इनाम के घर पर माइकिंग करते हुए नोटिस चस्पा किया. साथ ही, इस दौरान कहा कि कोर्ट या फिर थाने पर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो घर की कुर्की जब्ती की जाएगी. वहीं, रात के अंधेरे में बैंड बाजा की आवाज सुनी और भारी संख्या में पुलिस बल के गांव में तैनात ही आस पास के लोगों की भीड़ लगी गई और लोग हैरान थे कि रात के अंधेरे में गांव में बैंड बाजा और इतनी भारी पुलिस क्यों पहुंच गई.
एक्शन मोड में SSP कांतेश कुमार मिश्रा
बता दें कि बरियारपुर SHO शिवचंद्र कुमार और सब-इंस्पेक्टर सनोबर परवीन, पुलिस टीम के साथ, स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले छपरा बहोर गांव में एक हत्या के आरोपी के घर ब्रास बैंड के साथ पहुंचे और वहां औपचारिक रूप से कानूनी नोटिस चिपकाया. मुजफ्फरपुर के SSP कांतेश कुमार मिश्रा ने साफ कहा है कि आरोपी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने अपराधियों को अपराध छोड़कर वैध रोजगार अपनाने की सख्त चेतावनी भी दी.