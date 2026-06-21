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मुजफ्फरपुर में रात के अंधेरे में बैंड-बाजा लेकर आरोपी के घर पहुंची पुलिस, हत्या के संदिग्ध को दी कुर्की की चेतावनी

अंधेरे का फायदा उठाकर, मुजफ्फरपुर पुलिस एक हत्या के फरार आरोपी के घर ब्रास बैंड के साथ पहुंची और वहां एक कानूनी नोटिस चिपका दिया. उन्होंने उसे चेतावनी दी कि या तो वह सरेंडर कर दे, वरना उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी.

Written ByManitosh kumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 21, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:09 PM IST
मुजफ्फरपुर में रात के अंधेरे में बैंड-बाजा लेकर आरोपी के घर पहुंची पुलिस, हत्या के संदिग्ध को दी कुर्की की चेतावनी
Image Credit: मुजफ्फरपुर में रात के अंधेरे में बैंड-बाजा लेकर आरोपी के घर पहुंची पुलिस

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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