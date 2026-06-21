/मुजफ्फरपुर में रात के अंधेरे में बैंड-बाजा लेकर आरोपी के घर पहुंची पुलिस, हत्या के संदिग्ध को दी कुर्की की चेतावनी

बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ तेजी से और सख्ती से कार्रवाई कर रही है. कड़ा संदेश देने के लिए एनकाउंटर का सहारा लेने के साथ-साथ, अधिकारी फरार आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने और उनके खिलाफ औपचारिक सार्वजनिक नोटिस जारी करने जैसे उपाय भी अपना रहे हैं. सीएम सम्राट चौधरी के निर्देशों के बाद, पुलिस किसी भी अपराधी को न बख्शने के लिए दृढ़ संकल्पित दिख रही है. ऐसी ही एक घटना में मुजफ्फरपुर जिले के बरियारपुर थाने की पुलिस भारी पुलिस बल और ब्रास बैंड के साथ अंधेरे में हत्या के एक संदिग्ध के घर पहुंची.