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सोनू-मोनू गैंग के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस को खुद देनी पड़ गई तलाशी, दो थानाध्यक्ष सस्पेंड

Mokama Firing Case: पुलिस का इकबाल ही उसका सब कुछ होता है, लेकिन मोकामा में यह सब ध्वस्त होता नजर आया. जब पुलिस खुद ही अपनी तलाशी देने लगे, तो समझ लीजिए इलाके में उसका इकबाल गिरवी रखा हुआ है. सरकार को इस मामले में ठोस एक्शन लेना चाहिए. 

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 24, 2026, 09:04 PM IST

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सोनू मोनू गैंग के सामने पुलिस नतमस्तक! (Photo: AI)
सोनू मोनू गैंग के सामने पुलिस नतमस्तक! (Photo: AI)

Sonu-Monu Gang: मोकामा के नौरंगा जलालपुर फायरिंग मामले में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है. खबर चलने के 24 घंटे के अंदर रेड में शामिल दो पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. हाथीदह थानाध्यक्ष रंजन कुमार और पंचमहला थानाध्यक्ष कुंदन कुमार पर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों को तत्काल सस्पेंड कर दिया है. सोनू-मोनू के घर पर रेड के दौरान हाथीदह थानाध्यक्ष रंजन कुमार समेत चार अन्य पुलिसकर्मियों की सोनू मोनू के गुर्गों ने तलाशी ली थी. इस दौरान पंचमहला थानाध्यक्ष कुंदन कुमार पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी करते देखे गए. पुलिस की तलाशी का वीडियो वायरल होने के बाद विभाग की किरकिरी हो रही थी. इसके बाद एसएसपी ने कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में दोनों पुलिस अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर सस्पेंड कर दिया है.

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सोनू-मोनू गैंग ने सरपंच पति पर की फायरिंग, रेड डालने पहुंची थी पुलिस

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सोनू-मोनू गैंग ने पंचमहला थाना के नौरंगा जलालपुर में सरपंच पति मुकेश सिंह पर फायरिंग की थी. इसमें सरपंच पति बाल-बाल बच गए थे. इस वारदात के बाद सोनू-मोनू गैंग के ठिकानों पर कई थानों की पुलिस ने छापेमारी की थी. 

मोकामा में सोनू-मोनू गैंग के घर पर रेड डालने पहुंची पंचमहला थाने की पुलिस को बेहद शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा था. सोनू-मोनू की मां उर्मिला देवी ने घर पर रेड डालने पहुंची पुलिस से सबसे पहले सर्च वारंट मांगा. जब पुलिस ने सर्च वारंट नहीं दिखाया, तब उर्मिला देवी कई थानों की पुलिस को देखकर भड़क गई. 

छापेमारी करने पहुंची पुलिस को खुद देनी पड़ गई तलाशी

उन्होंने कहा कि सभी पुलिस कर्मियों को घर में घुसने से पहले तलाशी देनी होगी. इसके बाद सोनू-मोनू के एक आदमी ने एक-एक पुलिसकर्मी की तलाशी ली. आश्चर्य की बात थी कि पुलिस भी घर में घुसने से पहले अपनी तलाशी के लिए तैयार हो गई. इसके बाद सभी पुलिसकर्मियों के सामने हाथीदह थानाध्यक्ष रंजन कुमार की भी तलाशी ली गई. 

हैरानी की बात यह थी कि पुलिस की तलाशी के दौरान पंचमहला थानाध्यक्ष कुंदन कुमार वीडियो बना रहे थे. एक-एक पुलिसकर्मी की तलाशी के बाद ही उन्हें घर में घुसने दिया गया. उर्मिला देवी ने रेड के दौरान पुलिस कर्मियों की गिनती के बाद ही घर में जाने दिया. इसके अलावा जिन पुलिसकर्मियों की तलाशी नहीं ली गई थी, उन्हें रेड के दौरान घर में नहीं घुसने दिया गया. इस दौरान सभी पुलिसकर्मी घर के बाहर ही मौजूद रहे. पुलिस कर्मियों की तलाशी देखकर सभी ग्रामीण भी हैरान रह गए.

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