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डीजे वाले दोस्त ने पहले पिलाई शराब और फिर मार दी गोली, भांजी की शादी में मामा के मर्डर का खुलासा

Muzaffarpur News: पुलिस ने भांजी की शादी में मामा की गोली मारकर हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनके पास से घटना में प्रयोग किये गये हथियार भी बरामद कर लिया गया है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 27, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:18 PM IST
डीजे वाले दोस्त ने पहले पिलाई शराब और फिर मार दी गोली, भांजी की शादी में मामा के मर्डर का खुलासा
Image Credit: (Z News) मुजफ्फरपुर में भांजी की शादी में मामा की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लियाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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