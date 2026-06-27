/डीजे वाले दोस्त ने पहले पिलाई शराब और फिर मार दी गोली, भांजी की शादी में मामा के मर्डर का खुलासा

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मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र के भटौना मे दो दिन पहले हुए एक शादी समारोह मे युवक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने भांजी की शादी में मामा की गोली मारकर हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनके पास से घटना में प्रयोग किये गये हथियार भी बरामद कर लिया गया है. हत्या के पीछे मृतक का ही दोस्त है, जो डीजे संचालक है और पहले उसने शराब पिलाई फिर उसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी.
मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि बीते 24 जून की देर रात करजा के भटौना में नीतीश सहनी की बेटी की शादी थी. जिसमें दुल्हन के मामा मुशहरी के तरौरा निवासी रंजीत सहनी भी पहुंचे थे. शादी के दौरान ही रंजीत सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसको लेकर पुलिस और FSL की टीम ने गंभीरता से जांच की.
जांच में खुलासा हुआ कि मृतक रंजीत सहनी शादी में डीजे बजाने के लिए अपने दोस्त विक्की का डीजे बुक किया था, जो शादी के दिन दरवाजे पर डीजे बजा रहा था और इसी दौरान डीजे संचालक विक्की ने अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर मृतक रंजीत सहनी को शराब पिलाया और सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दिया.
विशेष टीम ने मामले मे जांच करते हुए डीजे संचालक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें तुर्की क्षेत्र के रहने वाले विक्की कुमार, करजा क्षेत्र के रहने वाले धीरज और नीरज और पानापुर करियात इलाके से रामबाबू सहनी को गिरफ्तार किया गया है. ये सब मृतक के रंजीत के परिचित थे और शादी में तुर्की के रहने वाला विक्की डीजे लेकर आया था. शादी की रात में मृतक इन चारों के साथ ही था और सभी ने साथ में बैठकर खाया पिया भी था. तभी किसी बात को लेकर विवाद हो गया जिसको लेकर डीजे संचालक विक्की ने रंजीत को गोली मार दी और चारों फरार हो गये. घटना के पीछे आपसी विवाद का मामला सामने आया है. फिलहाल, चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इनके पास से छिपाए गये हथियार को भी बरामद कर लिया गया है.