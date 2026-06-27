/डीजे वाले दोस्त ने पहले पिलाई शराब और फिर मार दी गोली, भांजी की शादी में मामा के मर्डर का खुलासा

विशेष टीम ने मामले मे जांच करते हुए डीजे संचालक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें तुर्की क्षेत्र के रहने वाले विक्की कुमार, करजा क्षेत्र के रहने वाले धीरज और नीरज और पानापुर करियात इलाके से रामबाबू सहनी को गिरफ्तार किया गया है. ये सब मृतक के रंजीत के परिचित थे और शादी में तुर्की के रहने वाला विक्की डीजे लेकर आया था. शादी की रात में मृतक इन चारों के साथ ही था और सभी ने साथ में बैठकर खाया पिया भी था. तभी किसी बात को लेकर विवाद हो गया जिसको लेकर डीजे संचालक विक्की ने रंजीत को गोली मार दी और चारों फरार हो गये. घटना के पीछे आपसी विवाद का मामला सामने आया है. फिलहाल, चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इनके पास से छिपाए गये हथियार को भी बरामद कर लिया गया है.