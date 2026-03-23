चौकीदार ने बर्थ डे पार्टी में बुलाया 3 महिला डांसर, किया कमरे में बंद और करना चाहता था वो वाला काम, तभी फिर...

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में बर्थ डे पार्टी में डांस करने के लिए एक होटल में बुलाई गई तीन महिला डांसर को थाने के चौकीदार ने कमरे में बंद कर दिया. चौकीदार के साथ होटल मालिक ने ये काम किया. दोनों शराब के धुत होकर तीनों महिला डांसर को गलत नीयत से एक रूम में बंद कर अश्लील हरकत करने लगे, तभी जिस थाने में चौकीदार तैनात था, उसी थाना की पुलिस ने होटल में रेड मार दी. पुलिस ने तीनों महिला डांसर का रेस्क्यू करते हुए शराब के नशे मे घुत चौकीदार के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया.

दरअसल, पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के मानिकपुर चौक स्थित राजू स्वीट्स एंड बेकरी नामक होटल का है, जहां देर रात सरैया थाने में कार्यरत चौकीदार एक होटल के संचालक के साथ मिलकर एक ऑटो से तीन डांसर को होटल में बुलाया था. जिसके बाद होटल संचालक और चौकीदार ने डांसर के आने के बाद पहले खूब शराब पिया और जब नशा अधिक हुआ, तो चौकीदार और होटल संचालक ने मिलकर तीनों महिला डांसर को गलत नीयत से एक कमरे में बंद कर दिया.

इसी बीच पूरे मामले की जानकारी प्रशिक्षु आईपीएस सह सरैया थाना अध्यक्ष प्रसन्ना कुमार को मिली. मामले की सूचना मिलते ही सरैया थाना प्रभारी ने होटल में छापेमारी की, जहां से सरैया थाने में कार्यरत चौकीदार और होटल संचालक को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया. वहीं, एक रूम में बंद तीन महिला डांसर को पुलिस ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया. उसके बाद फिर पुलिस ने उस टेंपो चालक को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसने तीनों महिला डांसर को लेकर होटल पहुंचा था. पुलिस ने गिरफ्तार चौकीदार और होटल संचालक की जब जांच किया, तो दोनों शराब के नशे में धुत पाए गए. वहीं, पुलिस ने छापेमारी में मौके से शराब की बोतलें भी बरामद किया है.

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मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि देर रात प्रशिक्षु आईपीएस सह सरैया थाना अध्यक्ष प्रसन्ना कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल में एक आर्केस्ट्रा पार्टी का आयोजन किया गया है. जिसमें शराब की पार्टी चल रही है. मामले की सूचना मिलते ही प्रशिक्षु आईपीएस सह सरैया थाना अध्यक्ष ने होटल पर छापेमारी किया. वहां से सरैया थाने में कार्यरत चौकीदार और होटल संचालक को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया और एक रूम में बंद तीन महिला डांसर को भी सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया.

उन्होंने कहा कि गिरफ्तार लोगों पर एक शराब के सेवन का मामला, तो दूसरे तरफ डांसर की तरफ से दिए गए बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. साथ उन्होंने कहा कि चौकीदार को सेवा से बर्खास्त करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा जाएगा और आरोपी चौकीदार को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा.

इनपुट: मणितोष कुमार

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