Muzaffarpur News: सीएम सम्राट की छूट से एक्शन में पुलिस, मुजफ्फरपुर में घेराबंदी कर जब्त की शराब की बड़ी खेप

Muzaffarpur News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की दी गई छूट से मुजफ्फरपुर पुलिस शराब तस्करों पर लगातार शिकंजा कस रही है. पुलिस ने एक बार फिर विदेशी शराब की एक खेप जब्त की है. जब्त की गई इस खेप की कीमत लगभग 12 लाख रुपए आंकी गई है. एक पिकअप ट्रक में लदी इस शराब को अंधेरे की आड़ में एक सुनसान सड़क के रास्ते ठिकाने लगाया जा रहा था. हालांकि, ठीक समय पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों तरफ से इलाके की घेराबंदी कर ली और शराब से लदे वाहन को जब्त कर लिया. इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहा. फरार तस्कर की पहचान करण महतो के रूप में हुई है.

करजा थाना पुलिस को जानकारी मिली कि शराब कारोबारी करण महतो अपने साथियों के साथ मिलकर, कर्जा थाना क्षेत्र के भटोना गांव में हनुमान मंदिर के पास एक सुनसान सड़क पर, एक पिकअप ट्रक में लदी शराब बांट रहा है. तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे इलाके को घेर लिया और शराब से लदा पिकअप ट्रक जब्त कर लिया. हालांकि, शराब कारोबारी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकलने में कामयाब रहा. पुलिस ने तब से करण महतो और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: सीतामढ़ी और शिवहर में खूनी खेल, 5 दिन में 4 मर्डर से मचा हड़कंप

Add Zee News as a Preferred Source

मामले को लेकर सरैया की SDPO ए. कौर ने बताया कि करजा पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर, भटोना गांव में हनुमान मंदिर के पास एक सुनसान सड़क से शराब से लदा एक पिकअप ट्रक जब्त किया. वाहन से कुल 1,262 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई. शराब कारोबारी करण महतो और इस धंधे में शामिल उसके अन्य साथियों को पकड़ने के लिए फिलहाल छापेमारी की जा रही है.