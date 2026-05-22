Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3225262
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Muzaffarpur News: सीएम सम्राट की छूट से एक्शन में पुलिस, मुजफ्फरपुर में घेराबंदी कर जब्त की शराब की बड़ी खेप

Muzaffarpur News: सीएम सम्राट की छूट से मुजफ्फरपुर पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1,262 लीटर विदेशी शराब बरामद की है. फिलहाल पुलिस शराब तस्कर को पकड़ने में लगी हुई है, जो फरार है.

Written By  Manitosh kumar|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 22, 2026, 07:40 AM IST

Trending Photos

शराब की बड़ी खेप जब्त
शराब की बड़ी खेप जब्त

Muzaffarpur News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की दी गई छूट से मुजफ्फरपुर पुलिस शराब तस्करों पर लगातार शिकंजा कस रही है. पुलिस ने एक बार फिर विदेशी शराब की एक खेप जब्त की है. जब्त की गई इस खेप की कीमत लगभग 12 लाख रुपए आंकी गई है. एक पिकअप ट्रक में लदी इस शराब को अंधेरे की आड़ में एक सुनसान सड़क के रास्ते ठिकाने लगाया जा रहा था. हालांकि, ठीक समय पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों तरफ से इलाके की घेराबंदी कर ली और शराब से लदे वाहन को जब्त कर लिया. इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहा. फरार तस्कर की पहचान करण महतो के रूप में हुई है.

करजा थाना पुलिस को जानकारी मिली कि शराब कारोबारी करण महतो अपने साथियों के साथ मिलकर, कर्जा थाना क्षेत्र के भटोना गांव में हनुमान मंदिर के पास एक सुनसान सड़क पर, एक पिकअप ट्रक में लदी शराब बांट रहा है. तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे इलाके को घेर लिया और शराब से लदा पिकअप ट्रक जब्त कर लिया. हालांकि, शराब कारोबारी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकलने में कामयाब रहा. पुलिस ने तब से करण महतो और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: सीतामढ़ी और शिवहर में खूनी खेल, 5 दिन में 4 मर्डर से मचा हड़कंप

Add Zee News as a Preferred Source

मामले को लेकर सरैया की SDPO ए. कौर ने बताया कि करजा पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर, भटोना गांव में हनुमान मंदिर के पास एक सुनसान सड़क से शराब से लदा एक पिकअप ट्रक जब्त किया. वाहन से कुल 1,262 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई. शराब कारोबारी करण महतो और इस धंधे में शामिल उसके अन्य साथियों को पकड़ने के लिए फिलहाल छापेमारी की जा रही है.

TAGS

Muzaffarpur News

Trending news

Muzaffarpur News
सीएम सम्राट की छूट से एक्शन में पुलिस, मुजफ्फरपुर में जब्त की शराब की बड़ी खेप
Jehanabad news
बिहार में 'ऑपरेशन लंगड़ा': जहानाबाद में पुलिस एनकाउंटर में आरोपी बिक्कू सिंह घायल
Araria News
कभी भी गिर सकता है अररिया का यह पुल! परमान नदी का जलस्तर बढ़ने से मंडराया बड़ा खतरा
Bihar Weather
झुलसने के लिए तैयार रहे दक्षिण बिहार! इन जिलों में दोपहर में निकलेंगे तो...
Sitamarhi crime news
सीतामढ़ी और शिवहर में खूनी खेल, 5 दिन में 4 मर्डर से मचा हड़कंप
patna news
पटना में पहली बार होगा बिहार AI समिट 2026, तकनीक की दिशा में बड़ा कदम
Motihari News
मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध मौत, कैंपस में हड़कंप
Purnia News
पूर्णिया में फूड पॉइजनिंग का मामला, एक ही परिवार के 5 लोग बीमार
Samastipur News
समस्तीपुर में शराब माफिया पर एक्शन, 37 कार्टून विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार
patna news
पटना जंक्शन से भागलपुर की 5 लापता बच्चियां सकुशल बरामद, नाकाम की बड़ी अनहोनी