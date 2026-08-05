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पटना में बिना इजाजत निकल रहे जुलूस को रोकने गई पुलिस टीम पर हमला, SHO के सिर में आई चोट

Patna News: पटना के खाजेकलां थाना के SHO विद्यानंद वर्मा के सिर में चोट लग गई. उन पर पर तब हमला हुआ जब वे पुलिस बल के साथ मिलकर चेहल्लुम के जुलूस को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो बिना इजाजत निकाला जा रहा था. बाद में पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया.

Written ByShailendra
Published: Aug 05, 2026, 11:55 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:01 AM IST
पटना में बिना इजाजत निकल रहे जुलूस को रोकने गई पुलिस टीम पर हमला, SHO के सिर में आई चोट
Image Credit: पटना में बिना इजाजत निकल रहे जुलूस को रोकने गई पुलिस टीम पर हमला (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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