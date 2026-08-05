पटना में बिना इजाजत निकल रहे जुलूस को रोकने गई पुलिस टीम पर हमला, SHO के सिर में आई चोट

वहीं, दूसरी तरफ भारत-नेपाल सीमा पर सुस्ता के समीप विवाद एक बार फिर गहरा गया है. वर्षों से विवादित सुस्ता क्षेत्र में भूमि अतिक्रमण को लेकर तनाव की स्थिति सामने आई है. विवादित जमीन पर निर्माण कार्य रोकने पहुंची सशस्त्र सीमा बल (SSB 21वीं बटालियन) की टीम का नेपाल के सुस्ता गांव के ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया. इतना ही नहीं लाठी डंडे और पथराव की घटना के बाद बवाल मच गया. अब घटना के बाद एसएसबी ने वाल्मीकिनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने करीबन 200 नेपाली लोगों पर मामला दर्ज कर घटना की जांच और कार्रवाई शुरू कर दिया है.