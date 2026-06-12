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मसौढ़ी में अपराधियों का पुलिस पर हमला, प्रभारी SHO और SI को लगी गोली, एक गिरफ्तार

Masaurhi News: पटना के मसौढ़ी में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर अपराधियों ने हमला कर दिया. इस दौरान प्रभारी एसएचओ के पैर में गोली लग गई. वह गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 12, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:38 PM IST
मसौढ़ी में अपराधियों का पुलिस पर हमला, प्रभारी SHO और SI को लगी गोली, एक गिरफ्तार
Image Credit: मसौढ़ी में अपराधियों का पुलिस पर हमला

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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