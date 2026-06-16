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प्रमोद को वृंदावन जाने का टिकट तो मिला नहीं, बदले में एजेंट ने पीट दिया! भीड़ में गोली भी चलाई गई... वीडियो वायरल

Patna News: बाढ़ में दबंगई की घटना सामने आई है, जहां टिकट के ₹2000 वापस मांगने पर टिकट एजेंट ने घर में घुसकर प्रमोद कुमार के साथ मारपीट की. इतना ही नहीं, सरेआम हथियार लहराकर गोलीबारी भी की गई.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 16, 2026, 06:37 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:37 AM IST
प्रमोद को वृंदावन जाने का टिकट तो मिला नहीं, बदले में एजेंट ने पीट दिया! भीड़ में गोली भी चलाई गई... वीडियो वायरल
Image Credit: प्रमोद को वृंदावन जाने का टिकट तो मिला नहीं, बदले में एजेंट ने पीट दिया!

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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