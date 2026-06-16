हथियार लहराते वीडियो हुआ वायरलवहीं, जब प्रमोद कुमार ने पैसे वापस मांगे, तो एजेंट कुछ लोगों के साथ उनके घर में घुस आया और उनके साथ मारपीट की. इस दौरान एक युवक देसी पिस्तौल लहराते हुए लोगों को धमकाने लगा. भीड़ के बीच हथियार लहराते हुए उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है. हालांकि जी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. जमा हुई भीड़ में दहशत फैलाने के लिए गोलियां भी चलाई गईं, जिसके बाद बदमाश मौके से भाग गए.