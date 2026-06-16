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Patna News: पटना के बाढ़ सब-डिविजन में सदर बाजार के वैष्णो धाम इलाके में रात को हुई गोलीबारी की घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई. गोलीबारी और मारपीट की यह घटना रेलवे टिकट बुकिंग को लेकर हुए विवाद की वजह से हुई. प्रमोद कुमार ने वृंदावन की यात्रा के लिए टिकट बुक कराने के लिए रमन नाम के टिकट एजेंट को ₹2,000 दिए थे. दो महीने बीत जाने के बाद भी एजेंट ने टिकट नहीं दिए.
हथियार लहराते वीडियो हुआ वायरलवहीं, जब प्रमोद कुमार ने पैसे वापस मांगे, तो एजेंट कुछ लोगों के साथ उनके घर में घुस आया और उनके साथ मारपीट की. इस दौरान एक युवक देसी पिस्तौल लहराते हुए लोगों को धमकाने लगा. भीड़ के बीच हथियार लहराते हुए उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है. हालांकि जी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. जमा हुई भीड़ में दहशत फैलाने के लिए गोलियां भी चलाई गईं, जिसके बाद बदमाश मौके से भाग गए.
इलाके में दहशत का माहौल
रात में इलाके में हुई गोलीबारी की घटना से स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने घटनास्थल से इस्तेमाल किया हुआ कारतूस का खोखा बरामद किया है. बाजार इलाके में इस घटना के बाद से ही दहशत का माहौल है, फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच कर रही है.
रिपोर्ट: चंदन राय, बाढ़
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