Encounter: प्रयागराज पुलिस ने झारखंड के कुख्यात छोटू सिंह का किया एनकाउंटर, मौके से मिली AK-47
Encounter News: अभियुक्त आशीष मूलरूप से जेसी मालिक रोड, धनबाद, झारखंड का निवासी है. वह कई अपराधिक मामलों में फरार चल रहा था और उस पर इनाम घोषित था.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 07, 2025, 07:59 AM IST

Prayagraj Encounter: यूपी की प्रयागराज पुलिस ने झारखंड के कुख्यात बदमाश आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह का एनकाउंटर कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, प्रयागराज पुलिस की एसटीएफ टीम को सूचना मिली थी कि झारखंड के धनबाद जिले का निवासी आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह अपने कुछ साथियों के साथ प्रयागराज आ रहा है और यहां किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है. इस सूचना पर एसटीएफ एक्टिव हो गई और देररात बदमाश को शिवराजपुर चौराहा थाना क्षेत्र के शंकरगढ़ में घेर लिया. पुलिस ने जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो आशीष रंजन ने उन पर एके-47 से फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी और घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने उसे धर-दबोचा.

पुलिस ने मौके से एक-47 राइफल, 9 एमएम पिस्टल और काफी मात्रा में खोखा कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद की गई है. गोली लगने के बाद बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने बताया कि अभियुक्त आशीष मूलरूप से झारखंड के धनबाद जिले के जेसी मालिक रोड थाना क्षेत्र का निवासी है. उसके कब्जे से एके 47, 9 एमएम की पिस्टल सहित अन्य हथियार बरामद किए गए हैं. इलाज हो जाने के बाद अभियुक्त को अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की कार्यवाही की जाएगी.

उधर बुधवार (06 अगस्त) को चतरा पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया था. पकड़े गए नक्सली के पास से AK-47 के 83 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे. पुलिस को काफी लंबे समय से उसकी तलाश थी. वहीं दूसरी ओर गुमला पुलिस नेमंगलवार (05 अगस्त) की देर रात को  15 लाख के इनामी नक्सली मार्टिन केरकेट्टा को ढेर कर दिया था. पुलिस ने एक गुप्त सूचना पर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया था. मारा गया नक्सली मार्टिन केरकेट्टा गुमला जिले के कामडारा क्षेत्र के रेड़मा गांव का रहने वाला था. 

