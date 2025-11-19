गैंगवार में गई प्रेम यादव की जान, झरिया गोलीकांड में बड़ा खुलासा

Bihar Crime News: बिहार के धनबाद जिले के झरिया के पेट्रोल पंप के पास मंगलवार को दिनदहाड़े हुए गोलीकांड में एक बड़ा खुलासा सामने आया है. इस गोलीकांड में घायल युवक प्रेम यादव की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि प्रेम यादव पहले से ही बिहार के एक बड़े हत्या कांड और गैंगवार का मुख्य आरोपी था. धनबाद सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि प्रेम यादव की आपराधिक पृष्ठभूमि इस हत्या की प्रमुख वजह हो सकती है. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि प्रेम यादव पहले से कई आपराधिक मामलों में नामजद था और उसकी लगातार निगरानी की जा रही थी.

सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस जांच में यह सामने आया है कि प्रेम यादव बिहार के सारण जिले के भिल्डी थाना क्षेत्र के कांड संख्या 02/10/25 में दर्ज राहुल पांडेय हत्या कांड में मुख्य आरोपी था. बिहार पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी. एसपी के अनुसार प्रेम यादव छपरा का रहने वाला था और पिछले डेढ़ महीने से झरिया में रह रहा था. यहां वह एक ट्रांसपोर्टर के पास काम कर रहा था और उसी के पास उसका 16 चक्का ट्रक भी चलता था.

ये भी पढ़ें: मंदिर बुलाकर किया अगवा फिर कर दी हत्या, जीवनसाथी ही निकला हत्यारा, जानें पूरा मैटर

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने यह भी बताया कि प्रेम यादव को उसके प्रतिद्वंदी गैंग द्वारा लगातार धमकियां मिल रही थीं. प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिला है कि राहुल पांडेय की हत्या के प्रतिशोध में ही प्रेम यादव को झरिया में निशाना बनाया गया. पुलिस के अनुसार, दोनों गैंगों के बीच लंबे समय से पुरानी रंजिश चली आ रही थी. घटनास्थल से पुलिस को मोबाइल फोन, चप्पल और एक खोखा बरामद हुआ है, जिन्हें अब साक्ष्य के रूप में जांच में लिया जा रहा है.

एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कई संदिग्धों की पहचान कर ली है और कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस गैंगवार, व्यक्तिगत दुश्मनी, आर्थिक विवाद और प्रतिशोध सभी संभावित पहलुओं पर गहन जांच कर रही है. एसपी ने आश्वस्त किया कि इस हत्याकांड का खुलासा जल्द ही कर दिया जाएगा और अपराधियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी.

इनपुट: नीतेश कुमार