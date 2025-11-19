Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3009742
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

गैंगवार में गई प्रेम यादव की जान, झरिया गोलीकांड में बड़ा खुलासा

Bihar Crime News: झरिया के पेट्रोल पंप पर हुए दिनदहाड़े गोलीकांड में मृत प्रेम यादव बिहार के बड़े गैंगवार का आरोपी थापुलिस ने खुलासा किया कि उसकी हत्या प्रतिशोध और गैंग संघर्ष का नतीजा हो सकती है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और संदिग्धों की पहचान कर छापेमारी जारी है.

 

 

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 19, 2025, 09:37 AM IST

Trending Photos

गैंगवार में गई प्रेम यादव की जान, झरिया गोलीकांड में बड़ा खुलासा
गैंगवार में गई प्रेम यादव की जान, झरिया गोलीकांड में बड़ा खुलासा

Bihar Crime News: बिहार के धनबाद जिले के झरिया के पेट्रोल पंप के पास मंगलवार को दिनदहाड़े हुए गोलीकांड में एक बड़ा खुलासा सामने आया है. इस गोलीकांड में घायल युवक प्रेम यादव की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि प्रेम यादव पहले से ही बिहार के एक बड़े हत्या कांड और गैंगवार का मुख्य आरोपी था. धनबाद सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि प्रेम यादव की आपराधिक पृष्ठभूमि इस हत्या की प्रमुख वजह हो सकती है. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि प्रेम यादव पहले से कई आपराधिक मामलों में नामजद था और उसकी लगातार निगरानी की जा रही थी.

सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस जांच में यह सामने आया है कि प्रेम यादव बिहार के सारण जिले के भिल्डी थाना क्षेत्र के कांड संख्या 02/10/25 में दर्ज राहुल पांडेय हत्या कांड में मुख्य आरोपी था. बिहार पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी. एसपी के अनुसार प्रेम यादव छपरा का रहने वाला था और पिछले डेढ़ महीने से झरिया में रह रहा था. यहां वह एक ट्रांसपोर्टर के पास काम कर रहा था और उसी के पास उसका 16 चक्का ट्रक भी चलता था.

ये भी पढ़ें: मंदिर बुलाकर किया अगवा फिर कर दी हत्या, जीवनसाथी ही निकला हत्यारा, जानें पूरा मैटर

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने यह भी बताया कि प्रेम यादव को उसके प्रतिद्वंदी गैंग द्वारा लगातार धमकियां मिल रही थीं. प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिला है कि राहुल पांडेय की हत्या के प्रतिशोध में ही प्रेम यादव को झरिया में निशाना बनाया गया. पुलिस के अनुसार, दोनों गैंगों के बीच लंबे समय से पुरानी रंजिश चली आ रही थी. घटनास्थल से पुलिस को मोबाइल फोन, चप्पल और एक खोखा बरामद हुआ है, जिन्हें अब साक्ष्य के रूप में जांच में लिया जा रहा है.

एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कई संदिग्धों की पहचान कर ली है और कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस गैंगवार, व्यक्तिगत दुश्मनी, आर्थिक विवाद और प्रतिशोध सभी संभावित पहलुओं पर गहन जांच कर रही है. एसपी ने आश्वस्त किया कि इस हत्याकांड का खुलासा जल्द ही कर दिया जाएगा और अपराधियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी.

इनपुट: नीतेश कुमार

TAGS

Bihar Crime News

Trending news

Begusarai News
मंदिर बुलाकर किया अगवा फिर कर दी हत्या, जीवनसाथी ही निकला हत्यारा, जानें पूरा मैटर
Jehanabad news
कांग्रेस नेता सैयद कैसर आलम ने वृद्धाश्रम और स्कूल के लिए जमीन दान की
cm yogi
रोहिणी आचार्य के अपमान का बदला लेंगे CM योगी! फिर खुलेगी रमीज खान की क्राइम फाइल
bihar chunav 2025
Nitish Kumar Oath Ceremony Live: एनडीए विधायक दल की बैठक आज, नीतीश कुमार को चुना जाएगा नेता, कल होगा शपथ समारोह
Gumla News
गुमला में नाबालिग बहनों से गैंगरेप, बहला-फुसलाकर साथ ले गए थे आरोपी, 3 दरिंदे धराए
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी के धंधे में उतरीं महिलाएं! पुलिस ने 2 को धरा, कई फरार
Bagaha News
बगहा में पिता की हैवानियत, छह वर्षीय बेटे को बेरहमी से पीटा, गंभीर हालत में रेफर
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में घर लौट रही शिक्षिका की गोली मारकर हत्या
Katihar News
मनिहारी–साहिबगंज गंगा रूट पर स्टीमर सेवा बहाल, सीमावर्ती जिलों के लोगों को मिली राहत
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में STF की बड़ी कार्रवाई, छह करोड़ की हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार