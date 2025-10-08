पटना के प्रॉपर्टी डीलर अला राय हत्याकांड में खुलासा, दामाद ने दी थी 1 लाख की सुपारी

पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर सह नेता राजकुमार राय उर्फ आला राय की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. यह हत्या जमीन विवाद के कारण हुई थी. दामाद तारकेश्वर नाथ सिंह ने एक लाख रुपये की सुपारी देकर शूटरों को हत्या का जिम्मा सौंपा था.
राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर और नेता राजकुमार राय उर्फ आला राय की गोली मारकर हत्या के मामले का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे जमीन विवाद को मुख्य कारण बताया गया है.
एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि मृतक राजकुमार राय का विवाद स्वर्गीय कमला देवी के बेटों और दामाद तारकेश्वर नाथ सिंह से चल रहा था. विवादित जमीन करीब 10 कट्ठा की थी, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ था. इसी रंजिश में तारकेश्वर नाथ सिंह ने हत्या की योजना बनाई.
पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के लिए तारकेश्वर नाथ सिंह ने दो पेशेवर शूटरों को एक लाख रुपये सुपारी दी थी, जिसमें से 10 हजार रुपये एडवांस भी दे दिए गए थे. शूटरों की पहचान आकाश कुमार और अनिकेत कुमार के रूप में हुई है, जो पटना सिटी के मालसलामी इलाके के रहने वाले हैं.
पुलिस के मुताबिक, दोनों शूटर्स ने घटना से पहले करीब दो महीने तक रेकी की थी. वारदात वाले दिन वे पैदल ही मौके पर पहुंचे और राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद दोनों आरोपी पैदल भागते हुए दानापुर पहुंचे और वहां से आरा होते हुए उत्तर प्रदेश निकल गए.
पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल चार लोगों – तारकेश्वर नाथ सिंह, रवि कुमार, आकाश कुमार और अनिकेत कुमार – को गिरफ्तार कर लिया है. इनके पास से दो देसी कट्टा, सात जिंदा कारतूस और पांच मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.
जांच में पता चला कि हत्या में इस्तेमाल हथियार मुंगेर से खरीदे गए थे. आरोपी इन्हें रामकृष्णा नगर इलाके में मिट्टी में छिपाने की कोशिश कर रहे थे. उसी दौरान पुलिस ने दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया.
इनपुट- प्रकाश सिन्हा
