/मुजफ्फरपुर में मंदिर में पूजा करने गए प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, इलाके में भारी तनाव, कई थानों की पुलिस तैनात

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मुजफ्फरपुर में शनिवार सुबह मंदिर में पूजा करने पहुंचे प्रॉपर्टी डीलर की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. अपराधियों की ओर से तीन गोली चलाने की बात सामने आ रही है. मृतक की पहचान सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के डेरा चौक के रहने वाले श्याम कुमार कुशवाहा उर्फ श्याम सुंदर प्रसाद के रुप में हुई है, जो किताब दुकान चलाने के साथ-साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता था. घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया है और पूरा बजार बंद है. मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच में जुट गई है. वहीं, तनाव को देखते हुए एसडीपीओ अलय वत्स के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया है. फिलहाल, पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है.
दरअसल, पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के डेरा चौक के समीप स्थित एक मंदिर का है, जहां शनिवार की सुबह मंदिर में पूजा करने पहुंचे स्थानीय किताब दुकानदार सह प्रॉपर्टी डीलर श्याम कुमार कुशवाहा उर्फ श्याम सुंदर प्रसाद की पहले से घात लगा कर बैठे अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है.
बताया जा रहा है कि मृतक श्याम कुमार रोज की तरह शनिवार की अहले सुबह डेरा चौक स्थित मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंचे थे. तभी पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने उन पर फायर करना शुरू दिया. जब तक वे कुछ समझ पाते तब तक अपराधियों ने श्याम कुमार कुशवाहा उर्फ श्याम सुंदर प्रसाद को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.
मंदिर में पूजा कर रहे चश्मदीदों के मुताबिक, अपराधियों ने बेहद करीब से कई गोलियां चलाईं. गोली लगने के बाद श्याम कुमार कुशवाहा वही पर लहूलुहान होकर गिर पड़े. अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गया.
बताया जा रहा है कि मृतक श्याम कुमार कुशवाहा उर्फ श्याम सुंदर प्रसाद किताब की दुकान चलाने के साथ-साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते थे. समाज में उनकी सक्रियता को देखते हुए इस अपराधिक घटना ने स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया है.
ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर के डीएसपी ईस्ट वन अलय वत्स और स्थानीय थाना की पुलिस पहुंच कर घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां से पुलिस ने तीन खोखा बरामद किया है. अलय वत्स ने बताया कि शुरुआती जांच के आधार पर मामला जमीनी रंजिश से जुड़ा होने की प्रबल संभावना है और मौके पर तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और अपराधी चाहे जो भी हो जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे. फिलहाल, परिजनो के बयान पर कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.