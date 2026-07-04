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मुजफ्फरपुर में मंदिर में पूजा करने गए प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, इलाके में भारी तनाव, कई थानों की पुलिस तैनात

Muzaffarpur News: शनिवार की सुबह मंदिर में पूजा करने पहुंचे स्थानीय किताब दुकानदार सह प्रॉपर्टी डीलर श्याम कुमार कुशवाहा उर्फ श्याम सुंदर प्रसाद की पहले से घात लगा कर बैठे अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Shailendra
Published: Jul 04, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:17 PM IST
मुजफ्फरपुर में मंदिर में पूजा करने गए प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, इलाके में भारी तनाव, कई थानों की पुलिस तैनात
Image Credit: (Z News) मुजफ्फरपुर के मंदिर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्याSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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