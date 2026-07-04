/मुजफ्फरपुर में मंदिर में पूजा करने गए प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, इलाके में भारी तनाव, कई थानों की पुलिस तैनात

मुजफ्फरपुर में शनिवार सुबह मंदिर में पूजा करने पहुंचे प्रॉपर्टी डीलर की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. अपराधियों की ओर से तीन गोली चलाने की बात सामने आ रही है. मृतक की पहचान सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के डेरा चौक के रहने वाले श्याम कुमार कुशवाहा उर्फ श्याम सुंदर प्रसाद के रुप में हुई है, जो किताब दुकान चलाने के साथ-साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता था. घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया है और पूरा बजार बंद है. मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच में जुट गई है. वहीं, तनाव को देखते हुए एसडीपीओ अलय वत्स के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया है. फिलहाल, पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है.