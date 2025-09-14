Bokaro News: बोकारो के सेक्टर 12 में प्रॉपर्टी विवाद हुआ हिंसक, पुलिस ने किया समझौता प्रयास

Bokaro News: झारखंड के बोकारो जिले में भूमि विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला सेक्टर-12 थाना क्षेत्र के बगरायबेडा का है, जहां एक फ्लैट को लेकर दो पक्षों के बीच गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया है. मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों गुट आमने-सामने आ गए, और हालात खूनी संघर्ष की ओर बढ़ने लगे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा, ताकि मामला नियंत्रण में आ सके.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विवाद फ्लैट संख्या 103 को लेकर है. इस फ्लैट पर मदन मास्टर और हरिनारायण सिंह दोनों दावेदारी कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि मदन मास्टर की पत्नी प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करती हैं और उन्होंने हरिनारायण सिंह को अपने व्यापार में साझेदार बना लिया था. हरिनारायण सिंह ने इस साझेदारी में करीब डेढ़ करोड़ रुपये विभिन्न खातों के माध्यम से निवेश किए. इसके तहत उन्होंने फ्लैट संख्या 101 खरीदा और उसमें रहने भी लगे.

विवाद तब शुरू हुआ जब हरिनारायण सिंह ने फ्लैट संख्या 103 के लिए भी मदन मास्टर को 20 लाख रुपये अग्रिम दे दिए, लेकिन न तो रजिस्ट्री की गई और न ही निवेश का स्पष्ट हिसाब दिया गया. इस बीच, मदन मास्टर और उनकी पत्नी ने उक्त फ्लैट में ताला लगाकर उस पर नियंत्रण बना लिया. बताया जा रहा है कि मदन मास्टर ने यह फ्लैट शिबू दा नामक एक व्यक्ति को मौखिक रूप से दे दिया ताकि फ्लैट पर कब्जा बना रहे.

जब हरिनारायण सिंह को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने फ्लैट संख्या 103 में खुद ताला लगा दिया, जिससे उनके निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. इससे नाराज होकर मदन मास्टर कुछ लोगों के साथ फ्लैट पर पहुंचे और जबरन ताला तोड़ने की कोशिश की. इस दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई और मामला हिंसक रूप लेने के कगार पर पहुंच गया. स्थिति की नाजुकता को देखते हुए स्थानीय निवासियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही सेक्टर-12 थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू की गई. हालांकि पुलिस की मौजूदगी में भी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के प्रॉपर्टी विवाद बोकारो में आम हो गए हैं और इन मामलों में अक्सर असामाजिक तत्वों का हस्तक्षेप भी देखा जा रहा है. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि भूमि और फ्लैट विवादों को जल्द सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और कानून-व्यवस्था भंग न हो. यह घटना न सिर्फ प्रॉपर्टी विवादों की गंभीरता को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया का पालन न होने से स्थिति कितनी विस्फोटक हो सकती है.

इनपुट- मृत्युंजय मिश्रा

