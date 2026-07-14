/पटना में होटल की आड़ में चल रहा था देह व्यापार; संदिग्ध हालत में मिले 17 लड़के-लड़कियां, पुलिस ने हिरासत में लिया

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राजधानी पटना में होटल की आड़ में कथित देह व्यापार संचालित किए जाने का मामला सामने आया है. पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक होटल में छापेमारी की. इस दौरान पांच युवतियों और 12 युवकों को हिरासत में लिया गया. मौके से कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री, सेक्स वर्धक दवाएं और अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई हैं. पुलिस के अनुसार, मालसलामी थाना क्षेत्र के गुरु के बाग स्थित एक होटल में लंबे समय से अवैध गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिल रही थी.
युवक-युवतियां संदिग्ध परिस्थितियों में मिले
सूचना का सत्यापन करने के बाद पुलिस टीम ने होटल में छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान कई युवक-युवतियां संदिग्ध परिस्थितियों में मिले, जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया. छापेमारी के दौरान होटल से कथित तौर पर सेक्स वर्धक दवाएं, अंग्रेजी शराब और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए. पुलिस ने सभी बरामद सामान को जब्त कर लिया है. हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने पटना के बेउर इलाके स्थित एक फ्लैट पर भी छापेमारी की.
गिरोह के नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस
वहां से इस कथित नेटवर्क से जुड़े कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस अब पूरे गिरोह के नेटवर्क, इसके संचालन और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में होटल संचालक की कथित मिलीभगत की बात भी सामने आई है. पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सभी आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाया जा रहा है कि यह नेटवर्क कब से संचालित हो रहा था और इसमें किन-किन लोगों की संलिप्तता है.
रिपोर्ट: विक्रांत कुमार