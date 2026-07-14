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पटना में होटल की आड़ में चल रहा था देह व्यापार; संदिग्ध हालत में मिले 17 लड़के-लड़कियां, पुलिस ने हिरासत में लिया

पटना सिटी में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. मालसलामी के होटल में रेड के दौरान संदिग्ध हालत में मिले 17 लड़के-लड़कियां मिले, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया. साथ ही, कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 14, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:38 PM IST
पटना में होटल की आड़ में चल रहा था देह व्यापार; संदिग्ध हालत में मिले 17 लड़के-लड़कियां, पुलिस ने हिरासत में लिया
Image Credit: पटना में होटल की आड़ में चल रहा था देह व्यापार (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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