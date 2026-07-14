/पटना में होटल की आड़ में चल रहा था देह व्यापार; संदिग्ध हालत में मिले 17 लड़के-लड़कियां, पुलिस ने हिरासत में लिया

गिरोह के नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

वहां से इस कथित नेटवर्क से जुड़े कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस अब पूरे गिरोह के नेटवर्क, इसके संचालन और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में होटल संचालक की कथित मिलीभगत की बात भी सामने आई है. पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सभी आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाया जा रहा है कि यह नेटवर्क कब से संचालित हो रहा था और इसमें किन-किन लोगों की संलिप्तता है.