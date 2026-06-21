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मुजफ्फरपुर के पानापुर थाना इलाके में देर रात एक 70 साल की महिला की घर में सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. इसी महिला के घर में पहले भी तीन लोगों की हत्या हो चुकी है. शक है कि इन हत्याओं के पीछे कोई साइको किलर हो सकता है. घटना की जानकारी मिलने पर पानापुर पुलिस और SSP मौके पर पहुंचे. मामले की गंभीरता को देखते हुए, केस को सुलझाने के लिए एक SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) बनाई गई है. एक ही परिवार के चार सदस्यों की बिना किसी साफ मकसद के हत्या हो चुकी है, इसलिए शक है कि इन हत्याओं के पीछे कोई साइको किलर हो सकता है.
SSP ने SIT का किया गठन
यह घटना मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर इलाके में पानापुर ओपी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले रामतोहमा गांव में हुई. शनिवार (20 जून, 2026) देर रात, अज्ञात हमलावरों ने बलदेव पंडित की 70 वर्षीय पत्नी मार्चिया देवी की गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पानापुर ओपी स्टेशन की पुलिस, DSP (ईस्ट-1) आले वत्स, SSP कांतेश कुमार मिश्रा और रूरल SP राजेश सिंह प्रभाकर जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचे. शुरुआती जांच के बाद, SSP ने पूरे मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया. ग्रामीणों का कहना है कि चार साल में चार हत्या हो चुकी है और इसी परिवार के दो महिला और दो पुरुष की अब तक हत्या हुई है.
SP कांतेश कुमार मिश्रा ने क्या बताया?
वहीं, इस घटना के बारे में SP कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि कल देर रात बलदेव पंडित की 70 वर्षीय पत्नी मरछिया देवी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. उन्होंने बताया कि इस परिवार में यह तीसरी हत्या है- असल में, परिवार के कुल चार सदस्यों की हत्या हो चुकी है, हालांकि पिछली घटनाओं में से एक के लिए FIR दर्ज नहीं कराई गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए, इस केस को सुलझाने और पूरी घटना की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई है. SSP ने कहा कि जांच में अभी तक किसी पुराने विवाद का पता नहीं चला है, जिससे यह संभावना बनती है कि किसी 'साइको' अपराधी ने यह अपराध किया हो. फिलहाल, सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है. घटनास्थल से एक इस्तेमाल किया हुआ कारतूस का खोल बरामद किया गया है.