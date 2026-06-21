SP कांतेश कुमार मिश्रा ने क्या बताया?

वहीं, इस घटना के बारे में SP कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि कल देर रात बलदेव पंडित की 70 वर्षीय पत्नी मरछिया देवी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. उन्होंने बताया कि इस परिवार में यह तीसरी हत्या है- असल में, परिवार के कुल चार सदस्यों की हत्या हो चुकी है, हालांकि पिछली घटनाओं में से एक के लिए FIR दर्ज नहीं कराई गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए, इस केस को सुलझाने और पूरी घटना की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई है. SSP ने कहा कि जांच में अभी तक किसी पुराने विवाद का पता नहीं चला है, जिससे यह संभावना बनती है कि किसी 'साइको' अपराधी ने यह अपराध किया हो. फिलहाल, सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है. घटनास्थल से एक इस्तेमाल किया हुआ कारतूस का खोल बरामद किया गया है.