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मुजफ्फरपुर में 'साइको' किलर! 4 साल में एक ही परिवार के 4 लोगों का मर्डर, अब बुजुर्ग महिला को मारी गोली

मुजफ्फरपुर में एक 70 साल की महिला की उनके घर में सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई. इसी घर में पहले भी दो लोगों की हत्या हो चुकी है. SSP ने इस घटना की जांच के लिए एक SIT बनाई है और शक एक 'साइको किलर' पर है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 21, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:36 PM IST
मुजफ्फरपुर में 'साइको' किलर! 4 साल में एक ही परिवार के 4 लोगों का मर्डर, अब बुजुर्ग महिला को मारी गोली
Image Credit: मुजफ्फरपुर: 4 साल में एक ही परिवार के 4 लोगों का मर्डर

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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