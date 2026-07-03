/पंजाब में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी पटना के गुरुद्वारे से गिरफ्तार, 3 महीने से कर रहा था पेंटिंग का काम

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पंजाब में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद फरार हुए आरोपी को पंजाब पुलिस और पटना पुलिस की सहयोग से शुक्रवार को पटना के बाल लीला गुरुद्वारा से गिरफ्तार कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि तीन महीना से आरोपी शमशेर सिंह उर्फ शेरू बाल लीला गुरुद्वारा में पेंटिंग का काम कर रहा था. पंजाब पुलिस शेरू को गिरफ्तार करने के बाद पटना सिटी के न्यायालय में ट्रांसिट डिमांड के आदेश के बाद अपने साथ पंजाब लेकर चली गई.
घटना की जानकारी देते हुए पटना सिटी के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी राज किशोर सिंह ने बताया कि अक्टूबर 2025 में पंजाब में कई युवकों के द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. इसे लेकर पंजाब के तारांतरण थाना में शमशेर सिंह उर्फ शेरू सहित अन्य युवकों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. तब से पंजाब पुलिस लगातार शेरु की तलाश कर रही थी. कई टेक्निकल एविडेंस के आधार पर पंजाब पुलिस को यह सूचना मिली कि नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी पटना सिटी में छुपकर रह रहा है.
सूचना मिलने के बाद पंजाब पुलिस की एक टीम का गठन किया गया. पुलिस पटना सिटी के चौक थाना पुलिस से शेरु को गिरफ्तार करने में सहयोग की मांग की. शुक्रवार को पंजाब पुलिस और पटना पुलिस के सहयोग से वलटोहा थाना तरनतारन पंजाब के प्राथमिक अभियुक्त शमशेर सिंह उर्फ शेरू पिता परमेश्वर सिंह को गिरफ्तार कर अपने साथ ट्रांसिट डिमांड पर पंजाब लेकर चली गई.
रिपोर्ट: विक्रांत कुमार