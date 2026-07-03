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पंजाब में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी पटना के गुरुद्वारे से गिरफ्तार, 3 महीने से कर रहा था पेंटिंग का काम

Patna News: बिहार की राजधानी पटना से एक रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी पर पंजाब में एक नाबालिग बच्ची का रेप करने का आरोप है. शुक्रवार को पटना के बाल लीला गुरुद्वारा से गिरफ्तार कर लिया गया है.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 03, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:57 PM IST
पंजाब में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी पटना के गुरुद्वारे से गिरफ्तार, 3 महीने से कर रहा था पेंटिंग का काम
Image Credit: (Z News) पंजाब में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी पटना के गुरुद्वारे से गिरफ्तारSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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