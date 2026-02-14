पंजाब के मोगा में बिहार के मजदूरों पर 'बंबीहा गैंग' का खूनी हमलाः इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल दी धमकी- 'भैयाओं को निकालो बाहर'

Attack On Bihar migrant Workers: मुंबई-तमिलनाडु की तरह अब पंजाब में भी भाषा विवाद तूल पकड़ रहा है. पंजाब के मोगा जिले में यूपी-बिहार के प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं. इसके पीछे बंबीहा गैंग का हाथ है. बंबीहा गैंग ने उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले श्रमिकों को पंजाब छोड़ने तक की धमकी दी है.
Bambiha Gang Threat: पंजाब के मोगा जिले से एक रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक राइस मिल में काम करने वाले बिहार के सीतामढ़ी निवासी सुबोध कुमार और उसके चचेरे भाई अशोक पर तीन नकाबपोश बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. हमलावरों ने न सिर्फ गोलियां चलाईं, बल्कि इस पूरी वारदात का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया और खुलेआम बिहार-यूपी के लोगों को पंजाब छोड़ने की धमकी दी.
अब बाहर जाने में भी डर लगेगा: सुबोध का दर्द
सीतामढ़ी के रहने वाले 22 वर्षीय सुबोध ने बताया कि वे दोपहर में खाना खाने जा रहे थे, तभी बाइक सवार तीन बदमाशों ने बिना कुछ कहे फायरिंग शुरू कर दी. अशोक के पैर में गोली लगी है, जबकि सुबोध को गोली छूकर निकल गई. सुबोध कहते हैं, महीने के 15 हजार कमाते हैं, आधा घर भेजते हैं. अगर यहां भी जान सुरक्षित नहीं, तो हम घर वापस लौट जाएंगे.
इंस्टाग्राम पर 'बंबीहा गैंग' की धमकी
हमलावरों ने 'निरवैर सिंह' नाम के अकाउंट से वीडियो पोस्ट किया. आरोप है कि ये हमलावर देवेंद्र बंबीहा गैंग से जुड़े हैं. पोस्ट में लिखा गया है कि यूपी-बिहार के भैया पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं, इन्हें यहां से निकालो. इसी के साथ सरपंचों को चेतावनी दी गई कि अगर प्रवासियों के फर्जी आधार या वोटर कार्ड बनवाए, तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें.
'पंजाबियत' पर सवाल: इंडस्ट्री और राजनीति में उबाल
इस हमले ने पंजाब की सियासत और वहां के उद्योगों में खलबली मचा दी है.
इंडस्ट्री की चिंता: लुधियाना के उद्योगपतियों का कहना है कि प्रवासी मजदूरों के बिना पंजाब की खेती और इंडस्ट्री ठप हो जाएगी. यह पंजाब को बदनाम करने की साजिश है.
राजनीतिक घेराबंदी: इस घटना को लेकर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ और अकाली दल के सुखबीर बादल ने भगवंत मान सरकार को घेरते हुए इसे 'गैंगस्टर राज' करार दिया है.