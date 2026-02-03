Purnea News: इंटरमीडिएट के छात्र को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, परीक्षा देकर लौट रहा था घर

Purnea News: पूर्णिया में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि राह चलते छात्रों पर भी गोली चलाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं. ताजा मामला पूर्णिया के के. हाट थाना क्षेत्र से सामने आया है. यहां बाघमारा सरस्वती विद्या मंदिर में इंटरमीडिएट की परीक्षा केंद्र से लौट रहे छात्र पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली चला दी. गोली छात्र के पैर में लगी है. जिसे पूर्णिया GMCH में तत्काल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. पीड़ित छात्र ने बताया कि अपराधी पल्सर बाइक से आए थे और गोली मारकर फरार हो गए.

छात्र ने बताया कि वह परीक्षा देकर वापस अपने घर जा रहा था. उसने बताया कि पैर में लगने के बाद वह मौके पर गिर गया था, फिर स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल, छात्र खतरे से बाहर है. वहीं पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है.

उधर राजधानी पटना में सोमवार (2 फरवरी) को उस वक्त सनसनी मच गई, जब दिनदहाड़े एक युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना बाढ़ अनुमंडल के पंडारक थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडारक की है. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले बाइक सवार युवक के चेहरे और सीने में गोली मारी. इसके पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया.

मृतक की पहचान पंडारक के महुआरी गांव निवासी अमृत कुमार (34) के रूप में हुई है. मृतक के भाई सुजीत कुमार ने बताया कि अमृत की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी. इस मामले में थानाध्यक्ष नवनीत राय ने बताया कि पुलिस ने मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को दे दिया गया है. उन्होंने बताया कि गोली मारकर हत्या की गई है और चेहरे को ईंट से कूंच गया है.