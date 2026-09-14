पूर्णिया में 1.22 करोड़ का गांजा बरामद, दो वाहनों से 246 किलो खेप जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार

Purnia News: पूर्णिया में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. सदर थाना क्षेत्र के गुलाबबाग मंडी गेट नंबर-2 के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने दो वाहनों से 246 किलो गांजा बरामद किया है. बरामद गांजे की बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने मौके से तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई वाहन जांच के दौरान की गई, जब पुलिस टीम ने संदिग्ध वाहनों को रोककर उनकी तलाशी ली.