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पूर्णिया में 1.22 करोड़ का गांजा बरामद, दो वाहनों से 246 किलो खेप जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार

Purnia News: पूर्णिया के गुलाबबाग मंडी गेट नंबर-2 के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने स्कॉर्पियो और स्विफ्ट कार से 246 किलो गांजा बरामद किया है. बरामद गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपये बताई जा रही है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 14, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 06:58 AM IST
पूर्णिया में 1.22 करोड़ का गांजा बरामद, दो वाहनों से 246 किलो खेप जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार
Image Credit: पूर्णिया में 1.22 करोड़ का गांजा बरामद, दो वाहनों से 246 किलो खेप जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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