Purnea News: पूर्णिया में पति-पत्नी और बेटी की संदिग्ध स्थिति मौत से हड़कंप, JDU नेता के रिश्तेदार हैं मृतक

Purnea Crime News: बिहार चुनाव के बीच पूर्णिया से एक बड़ी खबर आ रही है. यहां एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. खजांची हाट थाना के यूरोपियन कॉलोनी की है. बताया जा रहा है कि यहां पति-पत्नी और उनकी बेटी की संदिग्ध मौत हो गई. मृतकों की पहचान बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी कंचन माला और बेटी तनु प्रिया के रूप में हुई है. तनु प्रिया, मेडिकल की छात्रा थी. तीनों की मौत शहर के एक निजी अस्पताल में हुई. बता दें कि नवीन कुशवाहा खाद बीज के बड़े व्यवसायी थे. उसने 2009 में बसपा से पूर्णिया लोकसभा चुनाव लड़ा था. जबकि 2010 में धमदाहा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था. सूचना मिलते ही एसपी स्वीटी सहरावत समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है.

घटना को लेकर मृतक नवीन कुशवाहा के भाई और जेडीयू नेता निरंजन कुशवाहा ने कहा कि पहले बेटी घर में गिर गई थी. उन्हीं को बचाने के दौरान पिता नवीन कुशवाहा भी गिर गए, जबकि सदमे के कारण उनकी पत्नी कंचन माला की भी मौत हो गई. उन्होंने कहा कि इस घटना में उनके भाई नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई है . घटना से पूरा परिवार सदमे में है . वही अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर बी एन कुमार ने कहा कि नवीन कुशवाहा के गले में फांसी के फंदे का निशान है. वहीं उनकी बेटी तनु प्रिया के सर के पीछे चोट का निशान है. जबकि उनकी पत्नी कंचनमाला के शरीर में किसी तरह का निशान नहीं है. उन्होंने कहा कि देखने से लगता है कि नवीन कुशवाहा ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी की है. जबकि पत्नी की सदमे के कारण मौत हुई है.

डॉक्टर ने कहा कि सबसे पहले बेटी तनु प्रिया को गंभीर हालत में 7:30 बजे अस्पताल लाया गया . उसके बाद पत्नी को फिर अंत में नवीन कुशवाहा को करीब 8:00 बजे अस्पताल लाया गया. जिस समय यह घटना हुई दोनों बेटे घर में ही थे. बेटे ने ही तीनों को अस्पताल पहुंचाया. कुछ देर के बाद तीनों की बारी-बारी से मौत हो गई. वहीं एसपी स्वीटी सहरावत ने कहा कि मृतक नवीन कुशवाहा के गले में चिन्ह है. जबकि बेटी तनु प्रिया के सिर के पीछे भाग में चोट का निशान है. वही पत्नी कंचनमाला पहले से बीमार थी. उन्हें शुगर, दिल की बिमारी के साथ-साथ अल्सर भी था. एसपी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही मौत का असली कारण पता चलेगा. फिलहाल रात में ही मेडिकल बोर्ड के द्वारा तीनों शवो का पोस्टमार्टम कराया गया है . वहीं सूचना मिलते ही मंत्री लेसी सिंह, सांसद पप्पू यादव ,पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, विधायक विजय खेमका, कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र यादव भी अस्पताल पहुंचे. जहां परिजनों से मिलकर उन्होंने सांत्वना दी. वही सभी नेताओं ने घटना पर दुख जताया और इससे काफी दुखद बताया.

रिपोर्ट- मनोज कुमार

