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Purnea News: भाई को छोड़ने गया था अनवर पर घर नहीं लौटा, देर रात तक इंतजार कर रहे थे परिजन... गड्ढे में मिला शव

Purnea News: पूर्णिया के गोविंदपुर में एक युवा व्यवसायी की हत्या कर दी गई. पानी से भरे गड्ढे में उसकी लाश मिली है. खून से लथपथ बाइक भी बरामद की गई है, इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 11, 2026, 10:08 AM IST

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Purnea News: पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र में आने वाले गोविंदपुर गांव में एक युवा व्यवसायी की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. हमलावरों ने व्यवसायी का गला रेत दिया और उसके शव को सड़क किनारे पानी से भरे एक गड्ढे में फेंक दिया. इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई है, जबकि मृतक का परिवार पूरी तरह से टूट गया है. बता दें कि मृतक की पहचान गोविंदपुर गांव के ही निवासी अनवर आलम के रूप में हुई है.

बहनोई और अनवर के बीच विवाद
परिजनों की माने तो अनवर आलम का मुढ़ी (मुरमुर) बनाने की मिल का कारोबार था. बताया जाता है कि पहले इस कारोबार में उनके साले (बहनोई) की भी हिस्सेदारी थी, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए. इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. परिवार का आरोप है कि साले ने अनवर को कई बार जान से मारने की धमकी दी थी. परिवार वालों ने बताया कि अनवर आलम अपने भाई को बस में बिठाने के लिए बयासी गए थे. भाई को बस में बिठाने के बाद वे मोटरसाइकिल से घर के लिए रवाना हुए, लेकिन देर रात तक भी वे घर नहीं पहुंचे. इसके बाद परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू कर दी. पूरी रात उनकी तलाश जारी रही, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला.

यह भी पढ़ें: समस्तीपुर पुलिस की बड़ी स्ट्राइक: झाड़ियों के पीछे छिपाई 5 लाख की विदेशी शराब जब्त

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शव की हालत देख रोंगटे हो गए खड़े
गांव के लोगों ने सड़क किनारे एक पानी भरे गड्ढे में शव पड़ा देखा. सूचना मिलते ही परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंचे, जहां मृतक की पहचान अनवर आलम के रूप में हुई. शव की हालत देखकर वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. अपराधियों ने बेहद क्रूरता से उसका गला काट दिया था.घटनास्थल से थोड़ी ही दूरी पर उसकी मोटरसाइकिल भी बरामद हुई, जिस पर खून के निशान थे. घटना की जानकारी मिलते ही बयासी पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस घटनास्थल के आसपास जांच-पड़ताल कर रही है और मामले को आपसी विवाद से जोड़कर भी देख रही है. पुलिस ने बताया है कि मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

रिपोर्ट: संतोष नायक

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