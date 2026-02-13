पटना के बाद पूर्णिया कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, अदालत जाने वाले सारे रास्ते सील

Purnea Court Bomb Threat: बिहार के पूर्णिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है. पिछले कुछ दिनों से बिहार के अलग अलग जिलों में कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है. पटना में तो 4 दिनों में ऐसी 3 बार धमकियां आ चुकी हैं. इस कारण से दो बार तो पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई थी. पटना के अलावा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर आदि कोर्ट परिसर को भी उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है. पूर्णिया सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है और प्रशासन 'हाई अलर्ट' पर है. छावनी में तब्दील हुआ कोर्ट परिसर धमकी मिलते ही प्रशासन ने बिना देरी किए सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया है.

पुलिस-प्रशासन ने क्या एक्शन लिया?

1- रास्ते सील: कोर्ट जाने वाले सभी रास्तों को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

2- कामकाज ठप: सुरक्षा कारणों से अदालत का सारा कामकाज फिलहाल रोक दिया गया है. वकील और मुवक्किल परिसर से बाहर हैं.

3- स्कूल बंद: एहतियात के तौर पर पास के प्रसिद्ध सेंट पीटर स्कूल को भी तुरंत बंद कराकर बच्चों को सुरक्षित घर भेज दिया गया है.

चप्पे-चप्पे की तलाशी (Search Operation) मौके पर बम निरोधक दस्ता (Bomb Squad) और डॉग स्क्वायड की टीम पहुंच चुकी है. डीएसपी ज्योति शंकर खुद ऑपरेशन की कमान संभाल रहे हैं. उन्होंने बताया कि हर कोने की सघन तलाशी ली जा रही है और सुरक्षा में कोई ढील नहीं बरती जाएगी. NIA जांच की मांग (Big Demand) इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है.

NIA जांच की मांग

पूर्णिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश तिवारी ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया है. उन्होंने मांग की है कि अदालतों को निशाना बनाने की इन साजिशों की जांच NIA से कराई जाए. जजों और वकीलों की सुरक्षा के लिए स्थायी 'सुरक्षा प्रोटोकॉल' तत्काल प्रभाव से लागू हों.