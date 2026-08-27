/पूर्णिया में अंतरराज्यीय स्मैक तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, 406 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद, 2 होमगार्ड गिरफ्तार

Purnia Smack Smuggling: नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पूर्णिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय स्मैक तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. सदर थाना पुलिस और स्पेशल डीआईयू की संयुक्त टीम ने 26 अगस्त की शाम एनएच-57 पर रानीमाटी चौक के पास घेराबंदी कर 406 ग्राम स्मैक के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया. इनके पास से 95 हजार रुपये नकद, एक पल्सर बाइक और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निशाल कुमार (20) और सन्नी कुमार (19), दोनों रामबाग ड्राइवर टोला निवासी, तथा मालदा के भगवानपुर शेरूपाड़ा निवासी सुभान शेख (20) के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान निशाल के पास से 206 ग्राम, जबकि सन्नी और सुभान के पास से 100-100 ग्राम स्मैक बरामद हुई. सुभान के पास से 40 हजार रुपये नकद भी मिले, जबकि बाइक की सीट के नीचे से तीन मोबाइल फोन जब्त किए गए.