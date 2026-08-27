/पूर्णिया में अंतरराज्यीय स्मैक तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, 406 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद, 2 होमगार्ड गिरफ्तार

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Purnia Smack Smuggling: नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पूर्णिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय स्मैक तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. सदर थाना पुलिस और स्पेशल डीआईयू की संयुक्त टीम ने 26 अगस्त की शाम एनएच-57 पर रानीमाटी चौक के पास घेराबंदी कर 406 ग्राम स्मैक के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया. इनके पास से 95 हजार रुपये नकद, एक पल्सर बाइक और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निशाल कुमार (20) और सन्नी कुमार (19), दोनों रामबाग ड्राइवर टोला निवासी, तथा मालदा के भगवानपुर शेरूपाड़ा निवासी सुभान शेख (20) के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान निशाल के पास से 206 ग्राम, जबकि सन्नी और सुभान के पास से 100-100 ग्राम स्मैक बरामद हुई. सुभान के पास से 40 हजार रुपये नकद भी मिले, जबकि बाइक की सीट के नीचे से तीन मोबाइल फोन जब्त किए गए.
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि स्मैक की खेप पश्चिम बंगाल के मालदा स्थित कालियाचक से बिहार लाई जा रही थी. एसएसपी डॉ. शौर्य सुमन के अनुसार, सदर थानाध्यक्ष राजू कुमार को सूचना मिली थी कि काले-लाल रंग की पल्सर बाइक से कुछ युवक स्मैक की बड़ी खेप लेकर शीशाबाड़ी मवेशी हाट की ओर जा रहे हैं. इसके बाद सीओ अंशु कुमार की मौजूदगी में रानीमाटी चौक के पास नाकेबंदी कर वाहन जांच शुरू की गई. पुलिस को देखते ही बाइक सवार तीनों युवक भागने लगे, लेकिन टीम ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया.
पूछताछ में मुख्य आरोपी निशाल कुमार ने मालदा के कालियाचक निवासी हबीबुल्ला शेख और उसके भगिना मुख्तबीर शेख का नाम सप्लायर के तौर पर बताया. पुलिस के मुताबिक, मालदा से खेप बिहार पहुंचने के बाद दालकोला चेकपोस्ट से उसे सुरक्षित निकालने के लिए स्थानीय स्तर पर मदद ली जाती थी और इसके एवज में कथित तौर पर 70 हजार रुपये लिए जाते थे. जांच में दालकोला चेकपोस्ट पर तैनात होमगार्ड जवान आकाश कुमार उरांव, ब्रजकिशोर कुमार और राज किशोर कुमार के नाम सामने आए हैं. पुलिस के अनुसार, आकाश कुमार उरांव के पास से 55 हजार रुपये बरामद किए गए हैं. मामले में दो होमगार्ड जवानों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.
एसएसपी डॉ. शौर्य सुमन ने कहा कि नशे के कारोबार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि थाना, मद्य निषेध विभाग या किसी अन्य एजेंसी का कोई कर्मी संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. दालकोला चौकी के मद्य निषेध विभाग के इंचार्ज की भूमिका भी प्राथमिकी में दर्ज की गई है और जांच में संलिप्तता की पुष्टि होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. फिलहाल पुलिस मालदा के मुख्य स्मैक सप्लायरों और नेटवर्क से जुड़े फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है. साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि बिहार में स्मैक की खेप किन-किन लोगों तक पहुंचाई जाती थी और इस अंतरराज्यीय नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.
रिपोर्ट: संतोष नायक