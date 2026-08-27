Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /पूर्णिया में अंतरराज्यीय स्मैक तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, 406 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद, 2 होमगार्ड गिरफ्तार

पूर्णिया में अंतरराज्यीय स्मैक तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, 406 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद, 2 होमगार्ड गिरफ्तार

Purnia Smack Smuggling: पूर्णिया पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय स्मैक तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया है. पुलिस ने 406 ग्राम स्मैक के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 27, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:51 PM IST
पूर्णिया में अंतरराज्यीय स्मैक तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, 406 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद, 2 होमगार्ड गिरफ्तार
Image Credit: पूर्णिया में अंतरराज्यीय स्मैक तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, 406 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नालंदा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 24 तरह के हथियार बनाने के सामान बरामद
2
3
4
5