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पूर्णिया में ससुर ने बहु को मारी गोली, दरभंगा में घर के अंदर महिला पर जानलेवा हमला

Bihar Crime News: पूर्णिया के डगरूआ थाना क्षेत्र के रहिका टोला में जमीन विवाद को लेकर चचिया ससुर ने बहू पर गोली मारकर घायल कर दिया. वहीं, दरभंगा में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव में छत पर पूजा कर रही एक महिला पर जानलेवा हमला होने की खबर सामने आई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 25, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:19 AM IST
पूर्णिया में ससुर ने बहु को मारी गोली, दरभंगा में घर के अंदर महिला पर जानलेवा हमला
Image Credit: पूर्णिया में ससुर ने बहु को मारी गोली (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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