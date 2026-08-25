पूर्णिया में ससुर ने बहु को मारी गोली, दरभंगा में घर के अंदर महिला पर जानलेवा हमला

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पूर्णिया के डगरूआ थाना क्षेत्र के रहिका टोला में सोमवार (24 अगस्त) की देर शाम जमीन विवाद को लेकर चचिया ससुर ने अपनी बहू पर गोली चला दी. गोली महिला की पीठ में लगी, जिसके बाद परिजनों ने आनन-फानन में उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया. महिला का इलाज चल रहा है. घायल महिला की पहचान कोमल कुमारी के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक, परिवार में करीब 3 कट्ठा जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. इसी विवाद में आरोपी चचिया ससुर विष्णु दास और उसके परिवार के साथ पहले भी कई बार झड़प हो चुकी है.
कपड़ा उतारने छत पर गई थी महिला
घायल महिला की गोतनी चैती देवी ने बताया कि सोमवार को शाम के समय कोमल कपड़े उतारने के लिए छत पर गई थी. इसी दौरान आरोपी ने उस पर गोली चला दी. गोली उसकी पीठ में लगी और वह घायल होकर गिर गई.
परिजनों का कहना है कि गोली चलाने से पहले आरोपी और उसके परिवार के लोगों ने घरवालों के साथ मारपीट भी की थी. इस दौरान डंडे से हमला किए जाने में परिवार के करीब तीन लोग घायल हुए.
दीवार में कील ठोकने से शुरू हुआ था विवाद
परिजनों के अनुसार, सोमवार को विष्णु दास घर की दीवार में कील ठोक रहा था. पहले की गई ठोकाई के कारण घर की छत से ईंट नीचे गिर गई थी. इसी बात को लेकर परिवार के लोगों ने उसे ऐसा करने से रोका. आरोप है कि इसके बाद विष्णु दास और उसके परिवार के लोग गुस्से में आ गए और घरवालों के साथ मारपीट शुरू कर दी. इसी विवाद के दौरान कोमल छत पर कपड़े उतारने गई थी. आरोप है कि आरोपी ने उसे जान से मारने की नीयत से गोली चला दी.
करीब 10 साल से चला आ रहा विवाद
परिजनों ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर आरोपी पहले भी कोमल के पति गुलशन कुमार पर तलवार से हमला कर चुका है. गुलशन ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई थी. परिवार का आरोप है कि आरोपी 3 कट्ठा जमीन पर कब्जा करना चाहता है और इसी को लेकर लगातार विवाद करता रहा है. गोतनी चैती देवी के मुताबिक, जमीन को लेकर विवाद करीब 10 साल से चला आ रहा है. इस दौरान कई बार दोनों पक्षों के बीच झड़प हो चुकी है.
दरभंगा में घर के अंदर महिला पर जानलेवा हमला
उधर, दरभंगा में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव में पवन कुमार मिश्रा के परिवार में सोमवार को छत पर पूजा करने के दौरान एक महिला करिश्मा कुमारी पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि हमलावर ने महिला का हाथ काटने का प्रयास किया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई. घायल महिला को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि महिला के परिवार को पहले धमकी भरा पत्र दिया गया था. पत्र में घर खाली करने की धमकी देते हुए लिखा था कि धमकी भरे पत्र के पहले पन्ने पर लिखा था—‘मौत पढ़ो.’ वहीं दूसरे पन्ने पर लिखा था—‘तुम अपना कन्या बच्चा लेकर दूर चली जाओ. जो गलती एक बार छोड़ दिया है, दोबारा नहीं छोड़ेंगे. अब तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारी कन्या को भी नहीं छोड़ेंगे.’धमकी भरा पत्र मिलने के बाद से परिवार के लोग भय के माहौल में थे.
छत पर पूजा कर रही थी महिला
इसी बीच सोमवार को महिला छत पर पूजा कर रही थी. तभी उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया. हमले में उसके हाथ पर गंभीर चोट लगी और वह जख्मी हो गई. घटना के बाद परिजनों में अफरा-तफरी मच गई. परिजनों का आरोप है कि पहले धमकी भरा पत्र देकर डराया गया और आज उसी धमकी के बाद महिला पर हमला कर दिया गया. घायल महिला को तत्काल डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना की सूचना बहादुरपुर थाना पुलिस को दी गई है. पुलिस धमकी भरे पत्र और महिला पर हुए हमले की जांच कर रही है. मामले को लेकर परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है.