पूर्णिया में ससुर ने बहु को मारी गोली, दरभंगा में घर के अंदर महिला पर जानलेवा हमला

उधर, दरभंगा में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव में पवन कुमार मिश्रा के परिवार में सोमवार को छत पर पूजा करने के दौरान एक महिला करिश्मा कुमारी पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि हमलावर ने महिला का हाथ काटने का प्रयास किया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई. घायल महिला को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि महिला के परिवार को पहले धमकी भरा पत्र दिया गया था. पत्र में घर खाली करने की धमकी देते हुए लिखा था कि धमकी भरे पत्र के पहले पन्ने पर लिखा था—‘मौत पढ़ो.’ वहीं दूसरे पन्ने पर लिखा था—‘तुम अपना कन्या बच्चा लेकर दूर चली जाओ. जो गलती एक बार छोड़ दिया है, दोबारा नहीं छोड़ेंगे. अब तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारी कन्या को भी नहीं छोड़ेंगे.’धमकी भरा पत्र मिलने के बाद से परिवार के लोग भय के माहौल में थे.