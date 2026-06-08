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पूर्णिया में छेड़खानी का विरोध करने पर भाई पर चाकू से हमला, हालत नाजुक, 5 गिरफ्तार

Purnia News: पूर्णिया के चिमनी बाजार उर्स मेला में युवती से छेड़खानी का विरोध करने पर भाई पर दबंगों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 08, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:02 AM IST
पूर्णिया में छेड़खानी का विरोध करने पर भाई पर चाकू से हमला, हालत नाजुक, 5 गिरफ्तार
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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