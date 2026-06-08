पूर्णिया में छेड़खानी का विरोध करने पर भाई पर चाकू से हमला, हालत नाजुक, 5 गिरफ्तार

दबंगों ने बिना कुछ कहे मारपीट शुरू कर दी. युवती, उसके पिता, भाइयों और साथ मौजूद दोस्तों को बेरहमी से पीटा गया. परिवार जब खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी आरोपियों ने चाकू निकाल लिए. हमलावरों ने लाल बाबू को निशाना बनाकर उसके पेट और पीठ पर लगातार कई बार चाकू से वार किए. युवक की बहन एक आरोपी का हाथ पकड़कर अपने भाई को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन पीछे से अन्य हमलावर चाकू मारते रहे. कुछ ही सेकेंड में लाल बाबू खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ा. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. परिवार का कहना है कि सिर्फ बहन की इज्जत बचाने की कोशिश करने पर उनके बेटे को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया गया. अब उन्हें सिर्फ इंसाफ का इंतजार है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.