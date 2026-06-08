पूर्णिया में छेड़खानी का विरोध करने पर भाई पर चाकू से हमला, हालत नाजुक, 5 गिरफ्तार

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Purnia News: पूर्णिया में उर्स मेला घूमने गई एक युवती के साथ छेड़खानी का विरोध करना उसके भाई को भारी पड़ गया. मनचलों को बहन के साथ बदसलूकी करने से रोकने पर दबंगों ने पहले पूरे परिवार को घेरकर पीटा और फिर युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है. घटना पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र स्थित चिमनी बाजार उर्स मेला की है. घायल युवक की पहचान मुजफ्फर अहमद नगर, लाइन बाजार निवासी मो. लाल बाबू के रूप में हुई है. लाल बाबू अपनी बहन, पिता और दोस्तों के साथ उर्स मेला देखने गए थे. इसी दौरान भीड़ का फायदा उठाकर कुछ युवक उनकी बहन के साथ छेड़खानी करने लगे. आरोप है कि युवकों ने मोबाइल से तस्वीरें लेने लगे.
जब लाल बाबू ने इसका विरोध किया और युवकों से ऐसी हरकत नहीं करने को कहा, तो वे उल्टा दबंगई दिखाने लगे. आरोपियों ने कहा कि यह हमारा एरिया है, हमारी सड़क है, जो मन करेगा वही करेंगे. जब युवती ने पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो आरोपी और भड़क गए. हालांकि उसी समय पुलिसकर्मी आते दिखाई दिए तो सभी युवक वहां से भाग निकले. मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. मेला छोड़कर जब परिवार घर लौट रहा था, तभी कुछ दूरी पर पहले से घात लगाए बैठे करीब 20 से 25 असामाजिक तत्वों ने पूरे परिवार को घेर लिया.
दबंगों ने बिना कुछ कहे मारपीट शुरू कर दी. युवती, उसके पिता, भाइयों और साथ मौजूद दोस्तों को बेरहमी से पीटा गया. परिवार जब खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी आरोपियों ने चाकू निकाल लिए. हमलावरों ने लाल बाबू को निशाना बनाकर उसके पेट और पीठ पर लगातार कई बार चाकू से वार किए. युवक की बहन एक आरोपी का हाथ पकड़कर अपने भाई को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन पीछे से अन्य हमलावर चाकू मारते रहे. कुछ ही सेकेंड में लाल बाबू खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ा. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. परिवार का कहना है कि सिर्फ बहन की इज्जत बचाने की कोशिश करने पर उनके बेटे को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया गया. अब उन्हें सिर्फ इंसाफ का इंतजार है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को GMCH पूर्णिया पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि युवक के शरीर से काफी खून बह चुका था और पेट व पीठ में गहरे जख्म थे. गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. बाद में परिजनों ने उसे लाइन बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने अब तक इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
रिपोर्ट: संतोष नायक