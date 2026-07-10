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मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के नाम पर नौकरी दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, जालसाज गिरफ्तार

Patna Crime News: बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के नाम पर नौकरी दिलाने की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. साइबर पुलिस ने एक जालसाज को गिरफ्तार भी किया है.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 10, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:32 PM IST
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के नाम पर नौकरी दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, जालसाज गिरफ्तार
Image Credit: (Z News) मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के नाम पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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