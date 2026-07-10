/मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के नाम पर नौकरी दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, जालसाज गिरफ्तार

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बिहार की राजधानी पटना में साइबर थाना पुलिस ने 10 जुलाई, 2026 दिन शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत का नाम लेकर लोगों से ठगी करने वाले एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है. आरोपी खुद को मुख्य सचिव का करीबी बताकर सचिवालय में नौकरी दिलाने का झांसा देता था और बेरोजगार युवाओं से मोटी रकम वसूलता था.
पुलिस को कार्रवाई के दौरान मिले ये दस्तावेज
गिरफ्तारी के दौरान साइबर पुलिस ने आरोपी के पास से कई फर्जी जॉइनिंग लेटर, नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज और एक मोबाइल फोन बरामद किया है. शुरुआती जांच में मोबाइल में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं.
पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी साइबर पुलिस
पटना साइबर थाना की डीएसपी संगीता कुमारी ने कहा कि पूछताछ और मोबाइल की फॉरेंसिक जांच के बाद इस ठगी गिरोह से जुड़े कई और मामलों का खुलासा हो सकता है. फिलहाल, साइबर थाना पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा