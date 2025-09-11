Rajkumar Murder: मौका ए वारदात से 6 खोखे बरामद, कार के ड्राइवर से हो रही पूछताछ
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Rajkumar Murder: मौका ए वारदात से 6 खोखे बरामद, कार के ड्राइवर से हो रही पूछताछ

Bihar News: राजेंद्र नगर टर्मिनल में  बदमाशों ने राजद नेता राजकुमार की हत्या कर दी. देर रात वे कहीं से अपनी कार से लौट रहे थे. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला रही है. मामले की छानबीन के लिए एफएसएल टीम को भी जांच में लगाया गया है. 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 11, 2025, 01:30 PM IST

राजकुमार राय उर्फ आला यादव
राजकुमार राय उर्फ आला यादव

पटना: राजधानी में बुधवार को देर रात राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास दो बदमाशों ने राजद नेता राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के पीछे प्रथम दृष्टया जमीन विवाद और पैसों के लेनदेन की बात सामने आ रही है. पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है. राजद नेता जमीन कारोबार से जुड़े थे. घटनास्थल से छह खोखा बरामद किए गए हैं एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. मृतक राजकुमार के कार चालक से भी पूछताछ की जा रही है.

ये भी पढ़ें: पटना में RJD नेता की गोली मारकर हत्या, तेजस्वी के खिलाफ लड़ना चाहता था चुनाव!

बताया जा रहा है कि राजद नेता राजकुमार चित्रगुप्त नगर रोड नंबर 17 में रहते थे. देर रात वे कहीं से अपनी कार से लौट रहे थे कि घात लगाए बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. खुद को बचाने के लिए वे पास के एक दुकान में घुस गए. बदमाश वहां भी पहुंच गए और उन्हें गोली मारकर पैदल ही फरार हो गए.

राजकुमार राय को घायलावस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पटना पूर्वी के सिटी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. एफएसएल टीम को भी जांच में लगाया गया है. 

वैशाली जिले के राघोपुर के रामपुर श्यामचंद के रहने वाले राजकुमार उर्फ आला यादव पंचायती राज प्रकोष्ठ राजद के वैशाली जिलाध्यक्ष थे. पूर्व में वे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके थे. लोगों ने बताया कि वे इस बार भी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय लड़ने की तैयारी में थे.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Bihar NewsBihar crime

