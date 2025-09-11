Rajkumar Murder: मौका ए वारदात से 6 खोखे बरामद, कार के ड्राइवर से हो रही पूछताछ

पटना: राजधानी में बुधवार को देर रात राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास दो बदमाशों ने राजद नेता राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के पीछे प्रथम दृष्टया जमीन विवाद और पैसों के लेनदेन की बात सामने आ रही है. पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है. राजद नेता जमीन कारोबार से जुड़े थे. घटनास्थल से छह खोखा बरामद किए गए हैं एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. मृतक राजकुमार के कार चालक से भी पूछताछ की जा रही है.

बताया जा रहा है कि राजद नेता राजकुमार चित्रगुप्त नगर रोड नंबर 17 में रहते थे. देर रात वे कहीं से अपनी कार से लौट रहे थे कि घात लगाए बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. खुद को बचाने के लिए वे पास के एक दुकान में घुस गए. बदमाश वहां भी पहुंच गए और उन्हें गोली मारकर पैदल ही फरार हो गए.

राजकुमार राय को घायलावस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पटना पूर्वी के सिटी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. एफएसएल टीम को भी जांच में लगाया गया है.

वैशाली जिले के राघोपुर के रामपुर श्यामचंद के रहने वाले राजकुमार उर्फ आला यादव पंचायती राज प्रकोष्ठ राजद के वैशाली जिलाध्यक्ष थे. पूर्व में वे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके थे. लोगों ने बताया कि वे इस बार भी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय लड़ने की तैयारी में थे.

इनपुट: आईएएनएस

