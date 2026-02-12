Advertisement
Ranchi News: रांची सिविल कोर्ट के बाद अब कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखी ऐसी बात कि पुलिस के उड़े होश

Ranchi News: रांची सिविल कोर्ट को धमकी मिलने के कुछ ही समय बाद अब रांची समाहरणालय (Collectorate) को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है, जिसमें हमलावर ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को खुली चुनौती दी है. धमकी मिलने के बाद पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया.

Feb 12, 2026

Ranchi Bomb Threat: झारखंड की राजधानी रांची में दहशत का माहौल है. रांची सिविल कोर्ट को धमकी मिलने के कुछ ही समय बाद अब रांची समाहरणालय (Collectorate) को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है, जिसमें हमलावर ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को खुली चुनौती दी है. धमकी मिलने के बाद पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पूरे परिसर को खाली कराया गया. ईमेल के जरिए मिली इस धमकी की बीडीडीएस की टीम भी इस बम का पता नहीं लगा पाएगी. सूचना मिलते ही बीडीडीएस (BDDS) और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है. धमकी देने वाले ने ईमेल में न केवल बम फोड़ने की बात कही है, बल्कि सुरक्षा दस्ता (BDDS) को भी ललकारा है. 

धमकी का मजमून

ईमेल में दावा किया गया है कि बम को इस तरह प्लांट किया गया है कि बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड (BDDS) की टीम भी इसका पता नहीं लगा पाएगी. कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम और बीडीडीएस दस्ता पूरे समाहरणालय परिसर के कोने-कोने को खंगाल रहा है.

ये भी पढ़ें- पटना सिविल कोर्ट को 4 दिन में तीसरी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी, तलाशी अभियान जारी

सिलसिलेवार धमकियों से हड़कंप

यह पहली बार नहीं है जब रांची के किसी महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान को निशाना बनाने की बात कही गई है. इससे पहले सिविल कोर्ट को भी इसी तरह ईमेल के जरिए उड़ाने की धमकी दी गई थी. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन दोनों ईमेल का स्रोत एक ही है. ईमेल भेजने वाले के आईपी एड्रेस (IP Address) को ट्रैक करने में साइबर सेल की टीम जुट गई है.

परिसर में तलाशी अभियान

समाहरणालय में मौजूद कर्मचारियों और आम जनता के बीच अफरातफरी का माहौल है. पुलिस ने परिसर के मुख्य द्वारों पर सुरक्षा बढ़ा दी है. बीडीडीएस की टीम मेटल डिटेक्टर और खोजी कुत्तों (Dog Squad) की मदद से तलाशी ले रही है.

