Ranchi Crime News: आधी रात को दहला रांची एयरपोर्ट का इलाका, रेस्टोरेंट में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक वेटर की मौत

Ranchi Crime News: रांची एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में शनिवार (7 मार्च) रात बदमाशों का तांडव देखने को मिला. अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने लोधमा रोड कुतियातु चौक के पास स्थित टीटॉस रेस्टोरेंट में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की. गोलीबारी की इस घटना में होटल के वेटर मनीष गोप की गोली लगने से मौत हो गई. वारदात को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए. वारदात के पीछे प्रिंस खान का हाथ होने की आशंका है.

अपराधियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया अपराधियों ने 4 राउंड फायरिंग की जिसमें होटल के वेटर को गोली लग गई. जानकारी के अनुसार अपराधी रेस्टोरेंट संचालक राजकुमार गोप को मारने के इरादे से पहुंचे थे, लेकिन वेटर मनीष गोप को गोली लग गई. जिससे उसकी मौत हो गई. मामले में जानकारी सामने आई है कि 25 दिसंबर को रेस्टोरेंट संचालक को गैंगस्टर प्रिंस खान के द्वार व्हाट्सएप के जरिए धमकी दी गई थी, व्हाट्सएप मैसेज के साथ ऑडियो मैसेज के जरिए भी दहमकी दी गई थी. ऐसे में आशंक जताई जा रही है कि इस हत्या कांड के पीछे प्रिंस खान का हाथ हो सकता है.

ये भी पढ़ें- डिजिटल दोस्ती, फिर प्यार और फिर सीधा बाजार, सोशल मीडिया पर बेटियां असुरक्षित

Add Zee News as a Preferred Source

रांची सिटी एसपी पारस राणा ने घटना को लेकर बताया कि इस घटना के खुलासे को लेकर टेक्निकल सेल फोरेंसिक की टीम पहुंची हैं और मामले में सभी साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किया. वहीं कई थानों के पुलिस के साथ सिटी एसपी और कोतवाली डीएसपी ने भी मौके पर पहुंच जांच में जुट गए. मामले में कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है वही इसके साथ ही पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिसके जरिए अपराधियों के शिनाख्त का भी प्रयास किया जा रहा है.मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है जल्द ही इस पूरी वारदात का उद्भेदन कर लिया जाएगा.

रिपोर्ट- इमरान