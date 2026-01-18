Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3078252
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Ranchi News: ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला रांची, पैसे के लेनदेन में हुई गोलीबारी में 3 घायल, पुलिस ने 10 को धरा

Ranchi Crime News: इस घटना में 3 लोगों गोली लगने से घायल हो गए, जिनमें दो सगे भाई शामिल हैं. घायलों की पहचान आकाश सिंह, उसका भाई विकास सिंह और रवि यादव के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, आकाश और विकास सिंह, अपराधी संदीप थापा गिरोह से जुड़े हैं, जबकि रवि यादव, संजय पांडेय गिरोह के साथ मिलकर जमीन का व्यवसाय करते हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 18, 2026, 12:08 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Ranchi Crime News: झारखंड में इन दिनों अपराधियों के हौसले काफी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं. बेखौफ अपराधी राजधानी रांची में भी तांडव मचाने में जुटे हैं. इसी कड़ी में रांची शहर के पिस्का मोड़ के पास तेल मिल गली के नजदीक शनिवार (17 जनवरी) देर रात दो आपराधिक गुटों के बीच जमकर गोलीबारी हुई. रात करीब 9.30 बजे हुई इस घटना में तीन लोग गोली लगने से घायल हो गए, जिनमें दो सगे भाई शामिल हैं. फायरिंग की इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया. 

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गोलीबारी में एक पक्ष की ओर से आकाश सिंह और उनके भाई विकास सिंह घायल हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष से रवि यादव को गोली लगी है. आकाश सिंह को गोली हाथ में लगी है, वहीं विकास सिंह को छाती और हाथ में गोली लगी है. दूसरी ओर, रवि यादव को जबड़े में गोली लगी और बाहर निकल गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आकाश और विकास को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रिम्स रेफर कर दिया गया. वहीं रवि यादव को इलाज के लिए निजी ऑर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ये भी पढ़ें- समस्तीपुर के जज की पत्नी को गोड्डा में गोलियों से भूना, पति पर ही लगा आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच रिंग रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे जमीन कारोबार को लेकर करीब 55 लाख रुपये के लेन-देन का विवाद चल रहा था. इसी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों गुटों के लोग घटनास्थल पर एकत्र हुए थे. इसी दौरान विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार, आकाश और विकास सिंह अपराधी संदीप थापा गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं और जमीन कारोबार में सक्रिय हैं, जबकि रवि यादव और उसके सहयोगी संजय पांडेय गिरोह के साथ मिलकर जमीन का व्यवसाय करते हैं.

ये भी पढ़ें- झारखंड बंद का मिलाजुला असर, कहीं सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, कहीं जन-जीवन सामान्य

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली डीएसपी समेत पंडरा थाना पुलिस और अन्य वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल से करीब एक दर्जन खाली कारतूस (खोखे) बरामद किए हैं. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

TAGS

Ranchi News

Trending news

Ranchi News
ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला रांची, पैसे के लेनदेन में हुई गोलीबारी में 3 घायल
Mauni Amavasya
सुल्तानगंज में आस्था का सैलाब: मौनी अमावस्या पर अजगैबीनाथ धाम में उमड़े श्रद्धालु
Police SI exam
कैमूर में पुलिस SI परीक्षा आज, 23,997 अभ्यर्थी 13 केंद्रों पर देंगे परीक्षा
Katihar News
कटिहार को बड़ी सौगात: बारसोई जंक्शन से मुंबई और दक्षिण भारत के लिए 7 नई ट्रेनें शुरू
NEET student Death case
'पटना में सेक्स रैकेट चला रहा था...', NEET छात्रा की मौत पर बोले पप्पू यादव
Godda news
समस्तीपुर के जज की पत्नी को गोड्डा में गोलियों से भूना, पति पर ही लगा आरोप
Nawada Police
हत्या के प्रयास मामले में फरार आरोपियों के घर बजा ढोल, पुलिस ने चिपकाया इश्तिहार
Mauni Amavasya
मौनी अमावस्या पर आस्था का सैलाब, बक्सर के रामरेखा घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी
Patna Weather
3 दिनों की राहत के बाद पटना में आज फिर भयंकर कोहरा, 'जहरीली हवा' में सांस लेना दूभर!
Bihar weather update
बिहार में फिर बदला मौसम का मिजाज: आज 26 जिलों में घने कोहरे का 'अलर्ट'