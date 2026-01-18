Ranchi News: ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला रांची, पैसे के लेनदेन में हुई गोलीबारी में 3 घायल, पुलिस ने 10 को धरा

Ranchi Crime News: झारखंड में इन दिनों अपराधियों के हौसले काफी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं. बेखौफ अपराधी राजधानी रांची में भी तांडव मचाने में जुटे हैं. इसी कड़ी में रांची शहर के पिस्का मोड़ के पास तेल मिल गली के नजदीक शनिवार (17 जनवरी) देर रात दो आपराधिक गुटों के बीच जमकर गोलीबारी हुई. रात करीब 9.30 बजे हुई इस घटना में तीन लोग गोली लगने से घायल हो गए, जिनमें दो सगे भाई शामिल हैं. फायरिंग की इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गोलीबारी में एक पक्ष की ओर से आकाश सिंह और उनके भाई विकास सिंह घायल हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष से रवि यादव को गोली लगी है. आकाश सिंह को गोली हाथ में लगी है, वहीं विकास सिंह को छाती और हाथ में गोली लगी है. दूसरी ओर, रवि यादव को जबड़े में गोली लगी और बाहर निकल गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आकाश और विकास को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रिम्स रेफर कर दिया गया. वहीं रवि यादव को इलाज के लिए निजी ऑर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच रिंग रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे जमीन कारोबार को लेकर करीब 55 लाख रुपये के लेन-देन का विवाद चल रहा था. इसी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों गुटों के लोग घटनास्थल पर एकत्र हुए थे. इसी दौरान विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार, आकाश और विकास सिंह अपराधी संदीप थापा गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं और जमीन कारोबार में सक्रिय हैं, जबकि रवि यादव और उसके सहयोगी संजय पांडेय गिरोह के साथ मिलकर जमीन का व्यवसाय करते हैं.

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली डीएसपी समेत पंडरा थाना पुलिस और अन्य वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल से करीब एक दर्जन खाली कारतूस (खोखे) बरामद किए हैं. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.