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रांची में RSS दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंकने वाले बिहार से धराए, ट्रेन से भाग रहे थे दिल्ली

RSS Office Bomb Attack Case: रांची स्थित आरएसएस कार्यालय परिसर में पेट्रोल पंप से हमले के मामले में फरार दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों को गयाजी जंक्शन पार करने के बाद रफीगंज के पास जनरल बोगी से दबोच लिया गया.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 18, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:36 PM IST
रांची में RSS दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंकने वाले बिहार से धराए, ट्रेन से भाग रहे थे दिल्ली
Image Credit: आरएसएस दफ्तर पर हमला (फाइल फोटो)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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