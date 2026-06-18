/रांची में RSS दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंकने वाले बिहार से धराए, ट्रेन से भाग रहे थे दिल्ली

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Ranchi RSS Office Bomb Attack Case: रांची में RSS दफ्तर पर पेट्रोल बम से अटैक करने वाले दो आरोपियों को रांची पुलिस ने धर-बदोचने में कामयाबी हासिल की है. जानकारी के मुताबिक, दोनों आरोपी दिल्ली भागने की फिराक में थे. पुलिस ने उन्हें बिहार के गया रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया. आरोपी रांची नई दिल्ली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से रांची से दिल्ली की ओर भाग रहे थे. रांची, बोकारो और कोडरमा पुलिस ने रेलवे पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और दोनों आरोपियों को चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया.
बता दें कि मंगलवार (16 जून) की देर रात पेट्रोल बम से हमला किया गया था. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था. इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दो अपराधी पेट्रोल बम फेकते हुए नजर आ रहे थे. अपराधियों की ओर से सॉस की बोतल में पेट्रोल भरकर आरएसएस दफ्तर के अंदर फेंकने की कोशिश की गई. हालांकि, बाउंड्री से ठीक पहले ही दोनों बोतल गिर गए. इस हमले में आरएसएस कार्यालय को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था. पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की.
सीसीटीवी फुटेज की मदद से रांची पुलिस ने घटना में शामिल दोनों आरोपियों की पहचान कर ली और हमले में इस्तेमाल किए गए वाहन को भी बरामद कर लिया है. एसएसपी राकेश रंजन ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी पारस राणा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था. इस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई शुरू की और आखिरकार अभियुक्तों तक पहुंच गई. हालांकि, बदमाशों तक पहुंचने के लिए रांची पुलिस को बोकारो, बोकारो पुलिस और कोडरमा पुलिस के साथ-साथ रेलवे पुलिस की मदद भी लेनी पड़ी.
इस घटना की जानकारी पर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी सहित कई विधायक और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे. उन्होंने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लगभग 12:36 बजे, दो लोगों ने आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंका. वे कार से आए थे और उनके साथ मोटरसाइकिलें भी थीं. यह एक गंभीर मामला है क्योंकि यह किसी बड़ी घटना की तैयारी थी.