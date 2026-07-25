दुष्कर्म, लूट, चाकूबाजी और अवैध हथियारों की मंडी, पढ़ें बिहार की 4 बड़ी क्राइम खबरें

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बिहार में कानून-व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. पिछले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी में मासूम के साथ रेप, अरवल में पैसों के विवाद में खूनी खेल, शेखपुरा में दुस्साहसिक डकैती और पटना से सटे मसौढ़ी में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है. वहीं, पुलिस इन सभी मामलों में लगातार छापेमारी और जांच का दावा कर रही है.
सीतामढ़ी में 6 वर्षीया बच्ची से रेप
सीतामढ़ी जिला के नानपुर थाना क्षेत्र में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. एक गांव के ही शख्स ने महज 10 रुपये का लालच देकर 6 साल की मासूम बच्ची को अपनी दरिंदगी का शिकार बना डाला. घटना की भनक लगते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.
अरवल में बहनोई ने साले को चाकू से गोदा
अरवल जिला के सदर थाना क्षेत्र के फखरपुर गांव में पैसों के लेनदेन का विवाद इस कदर हिंसक हो गया कि रिश्तों की मर्यादा तार-तार हो गई. फखरपुर निवासी मंटू चंद्रवंशी और उनके बहनोई के बीच पैसों को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी. देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि बहनोई ने आपा खो दिया और धारदार चाकू से मंटू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल मंटू चंद्रवंशी को परिजनों और ग्रामीणों की मदद से तत्काल करपी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए अरवल सदर अस्पताल रेफर कर दिया है. घटना के बाद से गांव में गहरा तनाव व्याप्त है. वहीं, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.
शेखपुरा में हथियारबंद बदमाशों ने पेट्रोल पंप से लूटे 2 लाख
शेखपुरा जिला के बरबीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत माउर स्थित मेसर्स चंदेश्वर और संस फिलिंग स्टेशन पर देर रात कार सवार अपराधियों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया. शुक्रवार की रात लगभग 11 बजे एक कार में सवार होकर आए तीन नकाबपोश अपराधियों ने पेट्रोल पंप कार्यालय पर धावा बोल दिया. विरोध करने पर कर्मियों को बुरी तरह पीटकर जख्मी कर दिया गया और काउंटर में रखे 2 लाख रुपये की नगदी लूट ली. साक्ष्य मिटाने की नीयत से अपराधियों ने सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया और उसका DVR उठाकर साथ ले गए.
पेट्रोल पंप के मैनेजर ने बताया कि उनसे काफी समय से रंगदारी की मांग की जा रही थी. इस बाबत शेखपुरा एसपी और एसडीपीओ को लिखित आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार भी लगाई गई थी, लेकिन पुलिसिया ढिलाई के कारण इस बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया. घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही गिरोह का पर्दाफाश कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पटना में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार
बिहार की राजधानी पटना के मसौढ़ी में एसटीएफ पटना और पुनपुन के केवड़ा ओपी पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध हथियार नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर केवड़ा ओपी थाना क्षेत्र से एक तस्कर को एक देसी पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा. सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री पर छापा मारा. यहां लोहे की हार्डवेयर दुकान की आड़ में लंबे समय से अवैध हथियार बनाए जा रहे थे.
अरवल से संजय रंजन, सीतामढ़ी से त्रिपुरारी शरण, शेखपुरा से रोहित कुमार, मसौढ़ी से प्रभंजन सिंह की रिपोर्ट