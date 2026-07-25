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दुष्कर्म, लूट, चाकूबाजी और अवैध हथियारों की मंडी, पढ़ें बिहार की 4 बड़ी क्राइम खबरें

सीतामढ़ी में मासूम के साथ रेप, अरवल में पैसों के विवाद में खूनी खेल, शेखपुरा में दुस्साहसिक डकैती और पटना से सटे मसौढ़ी में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 25, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:45 PM IST
दुष्कर्म, लूट, चाकूबाजी और अवैध हथियारों की मंडी, पढ़ें बिहार की 4 बड़ी क्राइम खबरें
Image Credit: (Photo-AI) दुष्कर्म, लूट, चाकूबाजी और मिनी गन फैक्ट्री के भंडाफोड़ से दहला बिहार

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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