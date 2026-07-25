दुष्कर्म, लूट, चाकूबाजी और अवैध हथियारों की मंडी, पढ़ें बिहार की 4 बड़ी क्राइम खबरें

अरवल में बहनोई ने साले को चाकू से गोदा

अरवल जिला के सदर थाना क्षेत्र के फखरपुर गांव में पैसों के लेनदेन का विवाद इस कदर हिंसक हो गया कि रिश्तों की मर्यादा तार-तार हो गई. फखरपुर निवासी मंटू चंद्रवंशी और उनके बहनोई के बीच पैसों को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी. देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि बहनोई ने आपा खो दिया और धारदार चाकू से मंटू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल मंटू चंद्रवंशी को परिजनों और ग्रामीणों की मदद से तत्काल करपी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए अरवल सदर अस्पताल रेफर कर दिया है. घटना के बाद से गांव में गहरा तनाव व्याप्त है. वहीं, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.