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Raushan Anand: फैजल खान विवाद में रौशन आनंद को जमानत मिलेगी? कोर्ट में सुनवाई आज, कल भाई प्रिंस यादव की नेपाल में मिली थी लाश

Raushan Anand News: पटना में 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर पथराव-फायरिंग मामले में जेल में बंद रौशन आनंद की जमानत याचिका पर आज (सोमवार, 15 जून) पटना कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. उधर, रविवार (14 जून) को उनके भाई प्रिंस यादव का शव नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया. आज प्रिंस का अंतिम संस्कार हो सकता है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 15, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:33 AM IST
Raushan Anand: फैजल खान विवाद में रौशन आनंद को जमानत मिलेगी? कोर्ट में सुनवाई आज, कल भाई प्रिंस यादव की नेपाल में मिली थी लाश
Image Credit: खान सर बनाम रौशन आनंद

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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