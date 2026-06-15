/Raushan Anand: फैजल खान विवाद में रौशन आनंद को जमानत मिलेगी? कोर्ट में सुनवाई आज, कल भाई प्रिंस यादव की नेपाल में मिली थी लाश

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Raushan Anand Bail Plea: 'खान ग्लोबल स्टडीज' के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर विवाद में फंसे ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. रविवार (14 जून) को नेपाल के एक होटल में प्रिंस यादव का शव बरामद हुआ. बताया जा रहा है कि 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर पथराव-फायरिंग विवाद में आरोपी होने के कारण प्रिंस यादव नेपाल भाग गए थे और वहां अपने कुछ दोस्तों के साथ होटल में रह रहे थे. नेपाल पुलिस ने प्रिंस यादव की मौत मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है .
देर रात पोस्टमार्टम के बाद प्रिंस यादव का शव भी परिजनों को सौंप दिया गया है. प्रिंस का शव आते ही परिवार में कोहराम मच गया. आज उनका अंतिम संस्कार होना है. इस बीच रौशन आनंद की जमानत याचिका पर भी बड़ी खबर सामने आ रही है. पटना में 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर पथराव-फायरिंग मामले में जेल में बंद रौशन आनंद की जमानत याचिका पर आज (सोमवार, 15 जून) पटना कोर्ट में सुनवाई होने वाली है.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रौशन आनंद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार (12 जून) को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच जमकर बहस देखने को मिली थी. रौशन आनंद के वकील ने कोर्ट से कहा था कि जब इसी मामले में नामजद आरोपी फैजल खान उर्फ खान सर को राहत मिल सकती है, तो फिर उनके मुवक्किल को क्यों जेल में रखा जा रहा है.
रौशन आनंद के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल (रौशन आनंद) को झूठा फंसाया गया है. ऐसे व्यक्ति (फैजल खान) की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जो खुद मुख्य आरोपी है. घटना से जुड़े वीडियो सामने आने से और फैजल खान के दोनों गार्ड के बयानों से साफ हो गया है कि रौशन आनंद इसमें शामिल नहीं हैं. उधर, इसी मामले में कोर्ट ने फैजल खान (खान सर) के दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.