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Raushan Anand Brother Death Case: 'ज्ञान बिंदु' कोचिंग संचालक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से बिहार की सियासत गरमा गई है. कुछ लोग इसे हत्या बताकर 'खान ग्लोबल स्टडीज' के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर पर संदेह जता रहे हैं. इस बीच अब फैजल खान उर्फ खान सर की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है. फैजल खान उर्फ खान सर ने 'खान ग्लोबल स्टडीज' फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करके इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात रखी है. उन्होंने इस घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार यानी रौशन आनंद के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई है. उन्होंने पूरी घटना की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग भी की है.
फैजल खान ने कहा कि समय कैसी अजीब स्थिति में करवट ले रहा है. किस दौर में, किस स्थिति में समय चला गया है. आखिर ऐसे कैसे हो गया. उन्होंने कहा कि इस खबर से एकदम दिल-दहल गया है. किसी परिवार के लिए इससे कठिन दौर क्या आ सकता है. भगवान इस कठिन दौर से निकलने उनको सहनशक्ति दे. इतनी भयानक और कठोर स्थिति से वो कैसे निकल पाएंगे. इस घटना के बाद पता नहीं कैसे परिवार सहेगा इसको. इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है. जब कभी आदमी ऐसी खबर सुनता है तो दिल बैठ जाता है. किसी के साथ ऐसा ना हो, दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो. हमारी पूरी संवेदना है परिवार के साथ. हमसे जो संभव हो सकेगा, हम करेंगे. हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो करने को तैयार हैं.
फैजल खान ने इस मामले में मीडिया और पुलिस से से अपील करते हुए कहा कि इसमें मीडिया को काफी संवेदनशील होने की जरूरत है. अफवाहें या अटकलों पर ना जाएं. पुलिस इस पर अपना ऑफिशियल बयान जारी करे, जिससे चीजें स्पष्ट हो सकें और जल्दी से जल्दी इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी किया जाए. सबसे ज्यादा जो अजीब लग रहा है कि कैसे तीसरा इंसान में इसमें इनवाल्व लग रहा है. आखिर कैसे कोई इतना अमानवीय कृत्य कर सकता है. फैजल खान उर्फ खान सर ने कहा कि इसमें कोई ना कोई तीसरा आदमी जरूर शामिल है, इसके लिए इसकी उच्चस्तरीय जांच की जानी चाहिए. जो दोषी पाए जाएं, उनको फांसी दी जाए. फांसी से नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए.