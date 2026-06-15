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प्रिंस यादव मौत मामला: रौशन आनंद के भाई की मौत पर फैजल खान उर्फ खान सर बोले- पैर के नीचे से जमीन खिसक गई

Khan Sir On Prince Yadav Death Case: 'ज्ञान बिंदु' कोचिंग संचालक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में 'खान ग्लोबल स्टडीज' के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर ने पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति जताई है. फैजल खान ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 15, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:48 AM IST
प्रिंस यादव मौत मामला: रौशन आनंद के भाई की मौत पर फैजल खान उर्फ खान सर बोले- पैर के नीचे से जमीन खिसक गई
Image Credit: फैजल खान ने रौशन आनंद के भाई को श्रद्धांजलि दी

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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