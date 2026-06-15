फैजल खान ने कहा कि समय कैसी अजीब स्थिति में करवट ले रहा है. किस दौर में, किस स्थिति में समय चला गया है. आखिर ऐसे कैसे हो गया. उन्होंने कहा कि इस खबर से एकदम दिल-दहल गया है. किसी परिवार के लिए इससे कठिन दौर क्या आ सकता है. भगवान इस कठिन दौर से निकलने उनको सहनशक्ति दे. इतनी भयानक और कठोर स्थिति से वो कैसे निकल पाएंगे. इस घटना के बाद पता नहीं कैसे परिवार सहेगा इसको. इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है. जब कभी आदमी ऐसी खबर सुनता है तो दिल बैठ जाता है. किसी के साथ ऐसा ना हो, दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो. हमारी पूरी संवेदना है परिवार के साथ. हमसे जो संभव हो सकेगा, हम करेंगे. हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो करने को तैयार हैं.