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Raushan Anand Bail: फैजल खान विवाद में रौशन आनंद को मिली जमानत, भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में हो सकते हैं शामिल

Khan Sir Vs Raushan Anand: 'खान ग्लोबल स्टडीज' कोचिंग सेंटर के बाहर पथराव-फायरिंग मामले में 'ज्ञान बिंदु' के संचालक रौशन आनंद को कोर्ट से जमानत मिल गई है. अगर सही समय पर उनके जमानत वाले कागजात बेऊर जेल प्रशासन को सौंप दिए जाएंगे तो रौशन आनंद अपने भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में भी शामिल हो सकते हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 15, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:09 AM IST
Raushan Anand Bail: फैजल खान विवाद में रौशन आनंद को मिली जमानत, भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में हो सकते हैं शामिल
Image Credit: रौशन आनंद (File Photo)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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