/Raushan Anand: जेल से रिहा हुए रौशन आनंद, बोले- फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक ने कराई भाई प्रिंस की हत्या

Raushan Anand On Khan Sir: 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर फायरिंग मामले में आज (सोमवार, 15 जून) कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 'ज्ञान बिंदु' कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद को जेल से रिहा कर दिया गया है. वे करीब 12 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं. उनका दुर्भाग्य देखिए कि जेल से बाहर आते ही उन्हें अपने छोटे भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होना है. बता दें कि फायरिंग मामले में प्रिंस यादव भी आरोपी थे. पुलिस से बचने के लिए वे अपने कुछ दोस्तों के साथ नेपाल के एक होटल में छिपे हुए थे. यहां कल (रविवार, 14 जून) उनकी मौत हो गई थी. नेपाल पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है.