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Raushan Anand: जेल से रिहा हुए रौशन आनंद, बोले- फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक ने कराई भाई प्रिंस की हत्या

Raushan Anand News: रौशन आनंद ने जेल से बाहर आते ही कहा कि फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने मेरे भाई की साजिशन हत्या कराई है. फैजल खान ने कितना झूठ बोला है, आप सोचिए. गोलीबारी किसके तरफ से हुई थी? वहीं, दूसरी ओर फैजल खान (खान सर) ने एक वीडियो जारी करके प्रिंस यादव की मौत पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति जताई है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 15, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:48 PM IST
Raushan Anand: जेल से रिहा हुए रौशन आनंद, बोले- फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक ने कराई भाई प्रिंस की हत्या
Image Credit: रौशन आनंद (File Photo)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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