/Raushan Anand: जेल से रिहा हुए रौशन आनंद, बोले- फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक ने कराई भाई प्रिंस की हत्या

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Raushan Anand On Khan Sir: 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर फायरिंग मामले में आज (सोमवार, 15 जून) कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 'ज्ञान बिंदु' कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद को जेल से रिहा कर दिया गया है. वे करीब 12 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं. उनका दुर्भाग्य देखिए कि जेल से बाहर आते ही उन्हें अपने छोटे भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होना है. बता दें कि फायरिंग मामले में प्रिंस यादव भी आरोपी थे. पुलिस से बचने के लिए वे अपने कुछ दोस्तों के साथ नेपाल के एक होटल में छिपे हुए थे. यहां कल (रविवार, 14 जून) उनकी मौत हो गई थी. नेपाल पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है.
उधर, रौशन आनंद ने जेल से बाहर आते ही फैजल खान उर्फ खान पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं. रौशन आनंद ने कहा कि फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने मेरे भाई की साजिशन हत्या कराई है. उन्होंने कहा कि जब मैं बाहर था, तब मेरे भाई के साथ क्यों नहीं कुछ हुआ, लेकिन जब मैं जेल आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई.
रौशन आनंद ने कहा कि यह साजिश है. उन्होंने कहा कि फैजल खान की हम बात करें तो उसने कितना झूठ बोला है, आप सोचिए. कोई गोलीबारी नहीं हुई थी. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि गोलीबारी किसके तरफ से हुई थी? फैजल खान की तरफ से हुई थी.
उधर, फैजल खान (खान सर) की ओर से भी एक वीडियो शेयर किया गया है. इसके जरिए उन्होंने प्रिंस यादव की मौत पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति जताई है. फैजल खान ने कहा कि इस खबर से एकदम दिल-दहल गया है. भगवान इस कठिन दौर से निकलने उनको सहनशक्ति दे.
फैजल खान ने कहा कि इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है. जब कभी आदमी ऐसी खबर सुनता है तो दिल बैठ जाता है. किसी के साथ ऐसा ना हो, दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो. हमारी पूरी संवेदना है परिवार के साथ. हमसे जो संभव हो सकेगा, हम करेंगे. हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो करने को तैयार हैं.