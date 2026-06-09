फैजल खान के पक्ष और विपक्ष में कोर्ट में क्या दलीलें दी गईं, यहां पढ़ें

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Faisal Khan: पटना में मंगलवार को फैजल खान उर्फ खान सर की अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई. सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता फैजल खान के वकील अरविन्द मौवार ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने केस नम्बर 418/26 में उनके क्लाइंट को गलत रूप से फंसाया है और ऐसा फैजल खान के बॉडीगार्ड के बयान को आधार बनाते हुए किया गया है. अधिवक्ता ने दावा किया कि फैजल खान ने गार्ड को गोली चलने के लिए नहीं कहा था.
वकील अरविन्द मौवार ने FIR में फैजल खान के खिलाफ दर्ज आरोपों को कोर्ट में पढ़कर सुनाया. FIR में पुलिस के SI ने लिखा है कि खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर गोली चलने का वीडियो वायरल हुआ और वीडियो की सत्यता की पुष्टि के लिए वह कोचिंग पहुंचे और फैजल खान को वायरल वीडियो दिखाया. फैजल खान ने स्वीकार किया कि दोनों उनके गार्ड हैं. दोनों को बुलाया गया. राइफल समेत थाना लाकर बयान लिया गया तो गार्ड ने बताया कि खान सर उर्फ़ फैजल खान के कहने पर गोली चलाई थी. दोनों गार्ड ने दो-दो राउंड गोली चलाई थी. अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि FIR के मुताबिक़, गार्ड को विश्वास में लेकर पूछताछ की गई थी. गार्ड के पास लाइसेंस था.
इस पर सरकारी वकील राजेश कुमार ने सवाल उठाया कि गार्ड प्रदीप कुमार, जो यूपी के मैनपुरी का रहने वाला है, के पिता की हत्या हुई थी और उसके बाद उसने यूपी में हथियार का लाइसेंस लिया था. उन्होंने दलील दी कि उसके बाद वह बिहार में भय और दहशत फैलाने आ गया. यूपी में प्रदीप कुमार को खुद की सुरक्षा करने के लिए लाइसेंस मिला पर वह यहां दहशत फैलाने आ गया.
इस पर फैजल खान के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि गार्ड पहले दिल्ली गया और वहां नौकरी की. उसके बाद APS एजेंसी के माध्यम से प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह पटना में फैजल खान के बॉडीगार्ड बन गए थे.
दोनों वकीलों की जिरह सुनने के बाद न्यायमूर्ति रुपेश देब ने फैजल खान को नो कोरोसिव यानी तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया.