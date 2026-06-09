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फैजल खान के पक्ष और विपक्ष में कोर्ट में क्या दलीलें दी गईं, यहां पढ़ें

Faisal Khan: फैजल खान बनाम रोशन आनंद के बीच 2 जून को जो कुछ भी हुआ, उसको लेकर शिक्षा जगत में कोचिंगगीरी को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं. सवाल इस बात को लेकर है कि शिक्षा के मंदिरों में कैसे पथराव और गोली-बंदूक चलने लगे हैं.

Written ByPrashant JhaEdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 09, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:56 PM IST
फैजल खान के पक्ष और विपक्ष में कोर्ट में क्या दलीलें दी गईं, यहां पढ़ें
Image Credit: पटना में कोचिंगगीरी पर उठे सवाल

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Prashant Jha

Prashant Jha

प्रिंट की पत्रकारिता से टीवी की पत्रकारिता में आए प्रशांत झा वर्तमान में जी न्यूज में पत्रकार हैं. माया पत्रिका से करियर की शुरुआत करने वाले प्रशांत झा वर्ष 2000 में ANI के साथ टीवी पत्रकारिता में आए. नेपाल में राजा बिरेंद्र की हत्या की रिपोर्टिंग, किडनी रैकेटियर डॉ. अमित की नेपाल के चितवन से गिरफ्तारी के साथ ही नेपाल में राजशाही के अंत और डेमोक्रेसी की शुरुआत के गवाह के साथ ही अभी 2024 में बिहार में NEET परीक्षा पेपर लीक का खुलासा किया. ग्राउंड रिपोर्टिंग  के लिए प्रशांत झा जाने जाते हैं. लालू यादव के शासन काल में बन्दर के हाथ में बिहार - की रिपोर्टिंग को लेकर सम्मानित भी हुए हैं. मगध विश्वविद्यालय के AN COLLEGE से अर्थशास्त्र में MA प्रशांत झा बिहार की पत्रकारिता में पिछले 35 साल से सक्रिय हैं.

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